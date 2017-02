Stoppt Regierung Schneggs Pläne doch noch?

Die Entscheidung schien gefallen: Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (SVP) wollte aller Kritik zum Trotz bei der anstehenden Sozialhilferevision auf eine Vernehmlassung verzichten. «Auf jeden Fall» wolle er an seinem Entscheid festhalten, sagte Schnegg letzte Woche im «Bund»-Interview. Schliesslich habe dies auch der Gesamtregierungsrat bereits so verabschiedet. Doch nun zeigt sich, dass Letzteres so nicht zutrifft. Das geht aus einer Antwort von Schneggs Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) auf einen Vorstoss von Grossrätin Andrea Lüthi (SP) hervor: «Den definitiven Entscheid (...) fällt der Regierungsrat bei der Verabschiedung des Gesetzesentwurfs.»

Doch was stimmt nun? Beides, sagte Schnegg am Donnerstag auf Anfrage. Der Gesamtregierungsrat habe Ende 2016 neben den Eckwerten der anstehenden Gesetzesrevision auch den Zeitplan, der keine Vernehmlassung vorsieht, «zur Kenntnis genommen». Anders als Schnegg letzte Woche sagte, gibt es also keinen regierungsrätlichen «Entscheid». Das hat Folgen. «Sobald die Vorlage ausgearbeitet ist, wird der Regierungsrat über das weitere Vorgehen entscheiden», so Schnegg. Sprich: Das Gremium könnte dann doch noch auf eine Vernehmlassung pochen. Ob es das tut, ist derzeit unklar.

Juristisch umstritten

Unklar ist auch, ob ein Verzicht auf die Vernehmlassung den rechtlichen kantonalen Vorgaben entspricht. Diese sehen vor, dass grundsätzlich eine Vernehmlassung durchgeführt werden muss. Seitens der GEF stellt man sich auf den Standpunkt, dass zur Vorlage bereits zweimal eine Vernehmlassung durchgeführt worden sei. Der Verzicht sei deshalb rechtens. Das ist umstritten: Denn da die Vorlage seit der letzten Vernehmlassung im Kern verändert wurde, könnte man unter Umständen zum Schluss kommen, dass «die Regeln geritzt oder verletzt» würden, sagt etwa Christoph Auer, Berner Staatsschreiber und Dozent für Staatsrecht.

Verzichtet die Regierung definitiv auf eine Vernehmlassung, soll das revidierte Sozialhilfegesetz bereits im Herbst 2018 in Kraft treten. Kernstück ist eine Kürzung des Grundbedarfs für alle Sozialhilfebezüger.