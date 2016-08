Steuerreduktionen für Firmen und Familien

Teure SVP-Sparmassnahme?

Ein «Entlastungspaket» fordert die SVP in ihrer Medienmitteilung zu den Finanzplänen des Kantons. Es sei «dringend». Es gelte, das «Aufwandwachstum» zu «beenden».



Im Schreiben nennt die SVP aber nur eine einzige konkrete Massnahme: den Verzicht auf «bernische Luxuslösungen im Bereich der Unterbringung der UMA». UMA sind unbegleitete minderjährige Asylbewerber.



Sie benötigen – auch von Gesetzes wegen – speziellen Schutz. Deshalb sind sie kantonsweit in sechs speziell eingerichteten Zentren untergebracht. Kostenpunkt pro Jahr (aufgrund der Belegung von 112 Jugendlichen im Herbst 2015): rund sieben Millionen Franken.



Beim zuständigen kantonalen Amt für Migration und Personenstand (MIP) spricht man von einer «verhältnismässig kostengünstigen Betreuungslösung». Zumal diese darauf ausgerichtet sei, die Kinder und Jugendlichen auf das Berufsleben und ein selbstständiges Leben fern der Heimat vorzubereiten. Dies auch, weil die UMA eine dauerhafte Aufenthaltsperspektive in der Schweiz hätten.



Beim MIP glaubt man nicht, dass im Bereich der UMA Geld eingespart werden kann. Untersuchungen der Kesb Emmental hätten gezeigt, dass es einzig zu Verlagerungen komme – und somit letztlich zu einem «volkswirtschaftlichen Kostenanstieg». (bwg)