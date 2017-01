Spiezer Gemeindepräsidentin wird vorerst Vize

Die Spiezer Gemeinderätin Jolanda Brunner (SVP) soll vom Gemeindeparlament vorderhand zur Vizegemeindepräsidentin gewählt werden. Eigentlich war Brunner im vergangenen Herbst mit deutlichem Resultat zur Gemeindepräsidentin gewählt worden, doch die Wahl beschäftigt derzeit die Juristen.

Aktuell liegt der Fall beim bernischen Verwaltungsgericht. Bis ein rechtsgültiges Urteil vorliegt, ist in Spiez weder das Gemeindepräsidium noch das Vizepräsidium besetzt, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte.

Damit der Gemeinderat handlungsfähig bleibt, soll das Ortsparlament, der Grosse Gemeinderat, am 23. Januar Brunner zur Vizegemeindepräsidentin wählen. Diesen Titel trägt die SVP-Frau dann bis zum Vorliegen eines gültigen Entscheids der Gerichte. Anfang November fanden in Spiez Gemeindewahlen statt. Da von den Kandidierenden für das Gemeindepräsidium niemand das absolute Mehr übertraf, wurde am 27. November eine Stichwahl nötig.

Zur Stichwahl zugelassen wurden die beiden Bestplatzierten, Jolanda Brunner (SVP) und Ursula Zybach (SP), nicht aber der nächstplatzierte Heinz Egli (BDP). Dagegen erhob eine Privatperson Beschwerden, die zunächst beim Statthalter landeten.

Sowohl Zybach wie auch Egli akzeptierten Brunners Wahl. In einem offenen Brief im Dezember baten beide, den Fall nicht noch weiter zu ziehen, um die Spiezer Politik nicht zu blockieren. Doch die Privatperson liess nicht locker und zog die Sache weiter (wir berichteten), nachdem der Regierungsstatthalter die Beschwerden abgelehnt respektive abgewiesen hatte. (gbl/sda)