Spiez wartet auf seine Präsidentin

Sie ist die erste Gemeindepräsidentin von Spiez und wurde Ende November in einer Stichwahl klar gewählt. Eigentlich könnte Jolanda Brunner von der SVP zufrieden sein. Doch ihr Amt konnte sie bisher nicht offiziell antreten. Brunner amtet zwar faktisch als Gemeindepräsidentin, nur kann sie sich nicht so nennen. Denn es ist immer noch eine Beschwerde wegen des Wahlverfahrens in Spiez hängig. Eine Privatperson bemängelt, dass der drittplatzierte Kandidat Heinz Egli (BDP) nicht zur Stichwahl antreten durfte.

Das verstosse gegen kantonales Recht. Eine erste Beschwerde kurz vor der Stichwahl lehnte der zuständige Regierungsstatthalter des Verwaltungskreises Frutigen-Niedersimmental, Christian Rubin, ab und entzog ihr die aufschiebende Wirkung. Auf eine zweite, gleich lautende Beschwerde nach der Wahl trat er nicht mehr ein. Nun hat die Beschwerdeführerin den Fall auf kantonaler Ebene weitergezogen, wie Radio SRF letzte Woche berichtete. Beim bernischen Verwaltungsgericht bestätigt Abteilungspräsident Robert Burkhard, dass ein Verfahren hängig ist.

Der Konkurrent will nicht mehr

In Spiez rechnet man nicht damit, dass die Beschwerde vor Verwaltungsgericht Erfolg hat. Ähnlich schätzt auch Rechtsanwalt Ueli Friederich den Fall ein. Massgeblich werde vermutlich das Spiezer Reglement sein. «Gemeinden können ihre Wahlverfahren sehr frei gestalten, kantonales Recht gilt nur, wenn auf kommunaler Ebene keine Regelung besteht», sagt der Experte für Gemeinderecht auf Anfrage. Die Spiezer Regelung ist zudem keine Ausnahme: Auch in Münchenbuchsee dürfen nur die zwei im ersten Wahlgang Bestgewählten zu einer Stichwahl antreten.

Selbst wenn die Beschwerde wider Erwarten Erfolg hätte, würde sich im Spiezer Gemeindepräsidium kaum etwas ändern, unterlag Egli im ersten Wahlgang doch deutlich. Und sogar Egli selbst ist wenig begeistert vom Versuch, die Wahl zu wiederholen. «Ich kann mir die Beschwerde nicht erklären», sagt Egli. Er sehe Brunner als «klar gewählte Gemeindepräsidentin». Sowohl Egli wie auch die zweitplatzierte Ursula Zybach (SP) haben ihre Resultate ausdrücklich akzeptiert. In einem offenen Brief kurz vor Weihnachten hatten sie die Beschwerdeführerin aufgefordert, die abweisenden Antworten des Regierungsstatthalters «zu akzeptieren und keine weiteren juristischen Schritte einzuleiten». Laut Egli hat die Beschwerdeführerin nie auf den Brief reagiert.

Sie ist jetzt «Stellvertreterin»

Warum die Frau Beschwerde führt, ist unklar. Sie habe «keine Ahnung», sagt Jolanda Brunner darauf angesprochen. Sie respektiere das Recht, Beschwerde zu führen, der unklare Status mache ihre Arbeit aber doch schwierig. Die Spiezer Gemeindepräsidentin in spe hat ihr Büro trotzdem bereits bezogen. «Ich darf mein Amt zwar nicht offiziell antreten, aber die Arbeit muss ja doch gemacht werden», sagt Brunner. Bis zu einem rechtskräftigen Entscheid wird sie als Stellvertreterin des Gemeinderates amten. Ein Zustand, der noch andauern könnte, muss das Verwaltungsgericht doch erst Stellungnahmen von allen Parteien einholen. (Der Bund)