Sozialdienste wehren sich gegen Schneggs Sparvorschläge

Der Kanton Bern habe die Forderung nach Einsparungen in der Sozialhilfe bereits mehr als erfüllt. Kürzungen, wie sie die Regierung Anfang Jahr vorschlug, hält die Berner Konferenz für Sozialhilfe, Kindes -und Erwachsenenschutz (BKSE) nicht für sinnvoll.

Der Kanton Bern ringt seit fast vier Jahren um die Umsetzung einer Motion aus dem Jahr 2013, die eine zehnprozentige Kürzung in der Sozialhilfe fordert. Seit damals habe der Kanton Bern sogar mehr als die damals veranschlagten 22 Millionen Franken bei der Sozialhilfe eingespart, rechnete die BKSE am Montag vor.

Neben bereits gefällten Sparbeschlüssen auf Kantonsebene hätten sich auch die beiden Revisionen der SKOS-Richtlinien von 2015 und 2016 kostenvermindernd ausgewirkt, führt der Fachverband ins Feld, dem sich unter anderem die bernischen Sozialdienste angeschlossen haben.

Die BKSE führt verschiedene Massnahmen auf, mit denen der Kanton Bern seit Annahme der Motion gegen 30 Millionen Franken in der Sozialhilfe eingespart habe. So etwa mit Reduktionen bei der Integrationszulage, bei Leistungen für junge Erwachsene und grosse Familien oder mit dem Verzicht auf Teuerungsanpassungen.

Sparschraube überdreht

Der Regierungsrat sieht dies allerdings anders und hält die bisherigen Kostensenkungen für ungenügend. Im Januar schlug der Regierungsrat eine Kürzung von zehn Prozent im Grundbedarf der Sozialhilfe vor.

Aus Sicht der BKSE würde der Kanton damit den ursprünglichen Sparauftrag weit übertreffen und statt 22 Millionen Franken rund 50 Millionen Franken einsparen. Sparen beim Grundbedarf ist für den Verband zudem der falsche Ansatz. Der Grundbedarf in der Sozialhilfe sei kein Kostentreiber und in den letzten Jahren stets stabil gewesen, betonten Verbandsvertreter am Montag vor den Medien.

Natürlich hätten die absoluten Zahlen zugenommen, unter anderem weil die Bevölkerung gewachsen sei, weil beispielsweise heute weniger Menschen eine IV-Rente bekämen und dann in der Sozialhilfe landeten oder wegen mangelnder Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, führte Thomas Michel vom BKSE-Vorstand aus. Kostensteigerungen in der Sozialhilfe ergeben sich laut der Fachorganisation vor allem durch stark gestiegene Mieten und Krankenkassenprämien.

Sozialhilfe soll Existenz sichern

Es gehe aber nicht nur um eine monetäre Betrachtung, betonte Urs Frey vom Verband BKSE am Montag vor den Medien in Bern. «Wir haben in der Praxis Menschen vor uns, und die brauchen vor allem Bildung, Arbeitsplätze und bezahlbaren Wohnraum.» Das Argument der Regierung, Arbeit müsse sich im Gegensatz zu Sozialhilfe wieder lohnen, liess Thomas Michel von BKSE-Vorstand nicht gelten. Ein einzelner Sozialhilfebezüger komme etwa auf 2500 Franken pro Monat, kein Mindestlohn in der Schweiz sei so tief, argumentierte Michel.

«Sozialhilfe soll auch im Kanton Bern existenzsichernd sein», forderte BKSE-Co-Präsident Daniel Bock. Ausserhalb des Grundbedarfs sieht der Verband durchaus Ansatzpunkte, namentlich bei den Anreizsystemen.

Der BKSE hat daher eine Studie in Auftrag gegeben, um die aus der Praxis abgeleiteten Ideen wissenschaftlich zu konsolidieren. Vereinfacht gesagt geht es darum zu erhärten, welche Anreizsysteme tatsächlich etwas bringen. Die Studie soll am 11. Mai vorgestellt werden.

Dritter Anlauf

Seit das bürgerlich dominierte Kantonsparlament 2013 einen Vorstoss für eine zehnprozentige Kürzung in der Sozialhilfe annahm, wurde über die Umsetzung heftig gestritten.

Bis letzten Sommer musste das bürgerliche Parlament mit einer rot-grünen Regierung kutschieren. Diese zeigte im Mai 2015 auf, wie sie den Sparauftrag umsetzen wollte. Doch die Vorschläge wurden in der Luft zerrissen. Der damalige Gesundheits- und Fürsorgedirektor Philippe Perrenoud (SP) sah sich gezwungen, die Übung abzubrechen und einen runden Tisch einzuberufen. Nach den Treffen lagen erneut Vorschläge auf dem Tisch, die nach anfänglichem Optimismus jedoch in der Konsultation verworfen wurden.

Unterdessen haben sich die Machtverhältnisse in der Berner Regierung geändert: Parlament und Regierung sind beide bürgerlich dominiert und SVP-Mann Pierre Alain Schnegg hat die Nachfolge von Perrenoud angetreten. Im Januar präsentierte der Regierungsrat seine Vorstellungen. Eine Vernehmlassung soll es nicht mehr geben. Die SP hat bereits mit einem Referendum gedroht. (msl/sda)