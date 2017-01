Schüler-Vorwürfe konnten nicht bewiesen werden

Es gehört zum Schlimmsten, was einem Lehrer passieren kann: Ein Schüler bezichtigt ihn der sexuellen Belästigung. Er selber bestreitet den Vorwurf. Zeugen gibt es keine. Die Gerüchteküche brodelt. Sein Ruf ist zerstört, egal ob er schuldig ist oder nicht. Beim Oberstufenlehrer, den das Gericht gestern vom Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen hat, ist jedoch alles etwas komplizierter. Er war bereits 1999 wegen sexueller Handlungen mit fünf Minderjährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt worden. Diese Vergehen bestreitet er auch nicht. Gestern sagte er rückblickend: «Ich habe meine Lehren daraus gezogen.» 2004 wurde er wieder als Klassenlehrer am Bieler Oberstufenzentrum Rittermatte angestellt. Man wollte ihm eine zweite Chance geben.

Über zehn Jahre lang ging alles gut. Er musste spezielle Regeln einhalten, durfte beispielsweise nicht mit einem Schüler allein in einem Raum sein, und er wurde therapeutisch betreut. Dass die Vorgeschichte zu Problemen führen könnte, war jedoch absehbar. Im November 2015 erhoben ein Schüler und dessen Mutter gegen den unterdessen 64-Jährigen schwere Vorwürfe. Am Turntag soll der Lehrer dem Achtklässler ins Ohr geflüstert haben, dieser habe ein sehr grosses «Schnäbi», und ob es denn auch schon steif werde und ob schon Sperma herauskomme.

Die Polizei hielt den Mann zu Hause an, verhörte ihn, untersuchte seine sämtlichen Datenträger, fand jedoch keine Hinweise auf weitere Straftaten. In der Schule wurde der Pädagoge sofort freigestellt. Nach Abschluss der Untersuchung war für die Staatsanwaltschaft ausreichend bewiesen, dass die Anschuldigungen des Schülers zutreffen. Sie verurteilte den Lehrer wegen sexueller Belästigung per Strafbefehl zu einer Busse von 1400 Franken. Dagegen wehrte sich der Lehrer, weshalb es gestern zu einer Gerichtsverhandlung kam.

«Ich habe dem Schüler sicher keine Fragen zu seinem Geschlechtsteil gestellt und auch nicht mit ihm über seine sexuelle Entwicklung gesprochen», sagte der Angeklagte. Wenn der Schüler allerdings im Unterricht mit der Hand in der Hose an seinem Glied gespielt habe, was nicht selten vorgekommen sei, habe er ihn zurechtgewiesen. Über die Gründe, warum der Schüler solche Vorwürfe erhebe, könne er nur mutmassen. Der Jugendliche sei in einem beschützenden, aber auch fordernden Elternhaus aufgewachsen. In der Schule habe er aber grosse Schwierigkeiten gehabt – auch wegen eines ADHS. Auch das Wissen des Schülers um seine Vergangenheit könne einen Einfluss gehabt haben.

«Dürftige Beweislage»

Richterin Silvia Holzer entschied im Zweifel für den Angeklagten. Sie machte aber klar, dass dies nicht bedeuten müsse, dass der Schüler gelogen habe. Dies sei lediglich eine von mehreren Möglichkeiten. In diesem Verfahren, in dem Aussage gegen Aussage stehe, sei die Beweislage für eine Verurteilung einfach zu dürftig. «Von diesem Fall gibt es so viele verschiedene Varianten, wie es befragte Personen gibt», sagte Holzer. Auch die Mutter sowie zwei Mitschülerinnen waren befragt worden. Die Einvernahmen hätten aber weder vom Ort der angeblichen Tat noch vom Wortlaut der Belästigungen ein klares Bild ergeben. «Es ist durchaus möglich, dass die Vorgeschichte den Schüler auf die Idee gebracht hat und er sich vor der Polizei, seinen Eltern und seinen Mitschülern dann nicht mehr getraut hat, die Vorwürfe zurückzunehmen», sagte Holzer.

Zwei erfolgreiche Volksinitiativen

Die Wiedereinstellung eines verurteilten Pädophilen hatte 2004 landesweit für Aufsehen gesorgt. Mit einem Schweigemarsch sowie einer Petition demonstrierten Tausende dagegen. Der Entscheid der Bieler Behörden hatte auch massgeblich zum Erfolg von zwei nationalen Volksinitiativen und der entsprechenden Verschärfung der Gesetze gegen Kinderschänder beigetragen. Heute ist ein solcher Fall kaum noch denkbar. Eine Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs hat in der Regel einen Entzug der Unterrichtsberechtigung zur Folge. Die Erziehungsdirektionen müssen seit 2008 solche Pädagogen zudem in eine schwarze Liste eintragen. Derzeit stehen 12 Personen aus dem Kanton Bern auf dieser Liste.

Seit November 2015 ist der Bieler Lehrer bei vollem Lohn freigestellt respektive krankgeschrieben. Per Ende Januar hat er nun seine Stelle gekündigt. Im April erreicht er das Pensionsalter. (Der Bund)