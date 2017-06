Schneller zum freien Parkplatz in Thun

Mit dem Parkleitsystem will die Stadt Thun den Verkehr verflüssigen und die Verkehrssituation besonders in der Innenstadt verbessern, wie sie am Montag mitteilte. Vorgesehen sind LED-Anzeigen an 24 Standorten in Thun und Steffisburg. Das Stadtgebiet wird in vier Parkzonen (Innenstadt, Altstadt, Bahnhof, Schadau/Lachen) unterteilt. Grundsätzlich wird der Verkehr mittels der Anzeigen sowie der angepassten Beschilderung über den äusseren Ring (Hofstettenstrasse – Burgstrasse – Bernstrasse – Bypass – Burgerstrasse – Weststrasse – Pfandernstrasse – Strättligenstrasse) direkt zu den jeweiligen Parkzonen geleitet. Das Parkleitsystem geht über die herkömmliche Funktion – das Anzeigen freier Parkplätze – hinaus, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Auf den LED-Panels können zusätzlich verkehrslenkende Informationen bei Grossanlässen, Hinweise zu Umfahrungen, Sperrungen oder Überlastungssituationen wichtiger Verkehrsachsen angezeigt werden.

Finanzierungsvereinbarung mit Bund und Kanton

Nach der Einreichung des Baugesuchs liegen die Pläne für das Parkleitsystem vom 26. Juni bis zum 21. Juli öffentlich auf. Das Parkleitsystem ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes, mit dem der Bund seit 2008 Verkehrsprojekte in den Agglomerationen mitfinanziert. Die entsprechende Vereinbarung mit Bund und Kanton soll bis Ende Jahr abgeschlossen werden, die Inbetriebnahme des Systems ist für Sommer 2018 vorgesehen, jedoch spätestens mit der Inbetriebnahme des Schlossberg-Parkings im Herbst 2018. (awb)