Schneggs Vorschläge stellen Mitteparteien auf eine harte Probe

Am ersten Arbeitstag im neuen Jahr hat der bernische Fürsorgedirektor Pierre Alain Schnegg seine Sparvorschläge für die Sozialhilfe präsentiert – die Entlastung soll 15 bis 25 Millionen Franken pro Jahr ausmachen. Zentrale Massnahme: Der Grundbedarf soll zehn Prozent unter die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) abgesenkt werden. Was nicht verwundert: Schneggs Vorschläge kamen im bürgerlichen Lager gut, im links-grünen schlecht an. Die Massnahmen seien «differenziert und umsetzbar», schrieb die FDP; es sei eine «unchristliche Schocknachricht», liessen die Grünen verlauten.

Die Mitte entscheidet

Entscheidend für die Vorlage, die erst in einigen Monaten in den Grossen Rat kommen wird, werden somit die Mitteparteien wie BDP und GLP sein. Und die tun sich schwer damit. Die BDP stellt mit ihren 13 Grossratsmitgliedern das grösste Gewicht in der Mitte dar; sie kann Vorlagen zum Durchbruch verhelfen oder sie kippen lassen. Schon letzten Sommer zeigte sich, dass ein Vorschlag zu einem Anreizsystem in der Sozialhilfe plötzlich nicht mehr mehrheitsfähig war, nachdem BDP und GLP – die Grünliberalen haben elf Grossratssitze – sich in einer Vernehmlassung negativ dazu geäussert hatten.

Haltung der BDP noch völlig offen

Wie die BDP zu den jüngsten Vorschlägen steht, lasse sich noch nicht sagen. Das Thema sei nächste Woche in der Fraktionssitzung traktandiert, sagt Fraktionsschefin Anita Luginbühl (Krattigen). Bei einigen Fragen gebe es noch Klärungsbedarf, die Diskussionen seien intern im Gang, sagt sie. In welche Richtung die Fraktion tendiere, könne sie jetzt noch nicht abschätzen.

Bei den Grünliberalen lassen sich die uneinheitlichen Positionen besser erkennen – und dies, obschon die Partei an einer Mitgliederversammlung bereits grundsätzliche Punkte beschlossen hat. So etwa, dass niemand mit Sozialhilfe besser gestellt sein soll als eine arbeitende Person. Grossrätin Barbara Mühlheim (Bern) sagt, dies sei der springende Punkt: Arbeiten müsse sich lohnen. Das sei heute aber nicht immer der Fall. Deshalb sei es richtig, wenn der Grundbedarf – wie von Schnegg vorgeschlagen – gesenkt werde, die Anreizzahlungen im Gegenzug aber erhöht würden.

Vordenker statt Abweichler

Für Mühlheim ist es wichtig, die Ausgaben für die Sozialhilfe nicht isoliert zu betrachten. Ausgaben für Arbeitsbeschaffungs- und Integrationsmassnahmen für Arbeitslose und Flüchtlinge seien genauso dazuzurechnen. Denke man also darüber nach, den von der Skos vorgegebenen Grundbedarf weniger stark zu gewichten, dafür alles andere mehr, sei man aus ihrer Sicht eher Vordenker als Abweichler.

Die entgegengesetzte Position nimmt GLP-Grossrat Michel Rudin (Lyss) ein. Er bezweifle, sagt er, ob es richtig sei, beim Grundbedarf die Skos-Richtlinien zu unterschreiten. Auf Sozialhilfe angewiesene Menschen seien ohnehin nicht auf Rosen gebettet, und es sei für ihn fraglich, welche Effekte bei ihnen mit finanziellen Anreizen überhaupt erzielt werden könnten. Er erachte es auch nicht als richtig, wenn der Kanton Bern als einziger von den Skos-Richtlinien abweiche und damit eine Sonderrolle spiele.

Skos-Ansätze: «Sehr heikle» Frage

Wie schwierig die Meinungsbildung in einer Mittepartei sein kann, zeigt sich am Beispiel von GLP-Grossrat Thomas Brönnimann. Als Könizer Sozialvorsteher steht er in enger Verbindung mit der Praxis. Die Idee, die Anreizsysteme zu verbessern, könne er befürworten, sagt er. Das A und O dabei sei aber, ob es für solche Leute genügend Beschäftigungsplätze gebe. «Sehr heikel» sei aus seiner Sicht die Frage, ob die Skos-Ansätze abgesenkt werden sollen und ob es sich für den Kanton lohne, hier den Alleingang zu proben. «Da wird sich die GLP finden müssen», sagt er. «Persönlich stelle ich ganz nüchtern die Frage, was es ökonomisch bringt.» Denn auch hier müssten genügend Beschäftigungsplätze vorhanden sein, damit es funktioniere.

Eine andere Möglichkeit sähe er darin, jene Leute zu unterstützen, bei denen es trotz Arbeitsstelle «einfach nicht reicht» – also die sogenannten Working Poor. Aber entsprechende Vorstösse, etwa von der EVP, die auf Ergänzungsleistungen für Familien abzielten, seien bisher chancenlos geblieben. (Der Bund)