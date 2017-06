SVP fordert Schliessung von weiteren Asylunterkünften

Wo ist die Asylkrise? Während vor anderthalb Jahren die Heilsarmee-Flüchtlingshilfe pro Tag im Kanton Bern 50 bis 70 neue Asylbewerber einquartieren musste, sind es jetzt noch fünf bis zehn Personen. Die Entspannung ist in den Unterkünften spürbar. Von den rund 3400 Betten im ganzen Kanton sind 900 derzeitig nicht besetzt – rund ein Viertel. In Gümligen, Ittigen, Burgdorf und Oberhofen wurden in letzter Zeit Asylzentren geschlossen. Ende Juni geht auch die Unterkunft im Renferhaus auf dem Areal des ehemaligen Zieglerspitals in der Stadt Bern zu, im August diejenige in Niederscherli.

Entgegen dem Trend wird an einem anderen Ort in der Stadt Bern eine neue Unterkunft eröffnet: Ab Juli wohnen in der ehemaligen Krankenpflegeschule Engeried bis zu 120 Asylbewerber, wie Kanton und Stadt gestern mitteilten. «Wir haben andere oberirdische Unterkünfte, bei denen die Verträge bald auslaufen. Daher sind wir auf neue oberirdische Anlagen sehr angewiesen», sagt Claudia Ransberger, stellvertretende Leiterin des kantonalen Migrationsdienstes. Gemäss ihren Angaben soll sich die Zahl der Plätze in den bernischen Asylzentren bei rund 3000 einpendeln. «Wir sind froh, dass es eine Entspannung gegeben hat. Dies kann sich aber schnell wieder ändern.» Daher brauche man Reserven, um rasch reagieren zu können.

«Unvernünftige» Reserven

Bei der SVP hat man keine Freude an den Überkapazitäten. Für den Oberländer Grossrat Thomas Knutti sind die Reserven «unvernünftig». Seiner Meinung nach sollten sie abgebaut werden. «Es ist am kostengünstigsten, wenn die Unterkünfte möglichst voll besetzt sind», sagt Knutti. Die überflüssigen Asylzentren sollten geschlossen werden. Er will das Thema Ende Juni an der nächsten Sitzung der Sicherheitskommission des Grossen Rats zur Sprache bringen. Knutti gehörte vor einem Monat zu den Siegern der kantonalen Asylabstimmung. Er gehörte zu den treibenden Kräften beim Referendum gegen den Asylsozialhilfekredit.

Mehr Flüchtlinge in Italien

Der Oberländer Grossrat Markus Wenger (EVP) hingegen findet die Reserve «vernünftig». Im Sommer kämen mehr Flüchtlinge als im Winter, sagt der Präsident der Sicherheitskommission. Zudem sei es besser, die Asylbewerber in Durchgangszentren unterzubringen. Dort bezahle der Kanton nach Anzahl Übernachtungen. Bei einer Notunterkunft hingegen falle eine Pauschale an – unabhängig von der Auslastung.

Christoph Grimm, GLP-Grossrat aus Burgdorf, ist zwar «froh», dass die Zahl der Betten reduziert wird. Es brauche jedoch Reserven, um schnell reagieren zu können bei einem allfälligen Anstieg der Asylgesuche. «Es ist vernünftiger, eine Unterkunft zu halten, als bei der nächsten Notsituation ein halbes Jahr nach neuen Möglichkeiten suchen zu müssen.» In der letzten Flüchtlingskrise hatte der Kanton Probleme bei der Suche nach Unterkünften.

Im April war die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz so tief wie seit Jahren nicht mehr. Heuer sind aber bis Ende Mai mehr als 60'000 Menschen über das Mittelmeer nach Italien gelangt, 18'000 mehr als im gleichen Zeitraum 2016. Zudem warten Millionen auf eine Weiterreise, etwa in der Türkei. Droht nun eine neue Flüchtlingswelle? Gemäss Medienberichten rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) vorderhand mit ähnlich vielen Gesuchen wie im Vorjahr. Dominik Wäfler von der Heilsarmee-Flüchtlingshilfe, die im Kanton Bern mehrere Asylunterkünfte betreibt, will keine Prognose abgeben. «Die einzige Gewissheit ist die Ungewissheit», sagt er. Die Heilsarmee plane stets kurzfristig. Wäfler begrüsst es aber, dass der Kanton Reserven eingeplant hat. (Der Bund)