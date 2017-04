SP sucht den Supergegner für Schnegg

Kennen Sie einen Sozialdemokraten aus dem Berner Jura? Ist diese Person sogar geeignet, Regierungsrat zu werden? Die SP sucht ab sofort nach einer Genossin oder einem Genossen, um Pierre Alain Schnegg (SVP) aus dem Regierungsrat zu drängen. SP und Grüne gaben gestern bekannt, dass sie bei den Wahlen im nächsten Jahr die Regierungsmehrheit zurückerobern wollen – und zwar mit einem SP-Angriff auf den garantierten Sitz des Berner Juras. Dieser gehört momentan Schnegg, der im letzten Jahr die Nachfolge von Philippe Perrenoud (SP) antrat.

«Wir rechnen mit einer starken Kandidatur», sagt SP-Präsidentin Ursula Marti. Einen Namen kann sie aber noch nicht präsentieren. Dafür sei die bernjurassische Sektion zuständig. Diese wird Mitte Mai nominieren. Doch es mangelt an geeignetem Personal. Marti räumt ein, dass es in dieser kleinen Region «nicht einfach» sei, Kandidierende zu rekrutieren. Aber es gebe Optionen.

Heisst der SP-Kandidat Gagnebin?

Gemäss Roberto Bernasconi, der die SP-Findungskommission leitet, sind Anhörungen im Gang. Er selbst steht nicht zur Verfügung, demnächst wird er aus dem Grossen Rat zurücktreten. Bei der Ersatzwahl im letzten Jahr verlor Bernasconi gegen Schnegg. Als Alternativen zu Bernasconi hatte man zuvor auch Alt-Grossrat Christophe Gagnebin und Patrick Linder, Direktor der bernjurassischen Wirtschaftskammer (CEP), gehandelt. Ausserhalb des Berner Juras kennt sie kaum jemand. Von Linder gab es laut Bernasconi unterdessen bereits wieder eine Absage. Ob Gagnebin antritt, ist unklar. Er war gestern für den «Bund» nicht erreichbar.

Warum greift die Linke überhaupt den Jura-Sitz von Schnegg an, wenn sie dafür keine Topleute hat? «Schnegg ist automatisch gewählt, wenn niemand gegen ihn antritt. So weit wollen wir es nicht kommen lassen», sagt Marti. Sie übt Kritik an Schneggs Politik. Seine Abbaupläne bei der Sozialhilfe seien eine «Provokation». Dass er die Löhne von Tageseltern habe kürzen wollen, sei unbegreiflich. Gar von einem «Schock» spricht sie bezüglich Schneggs Sparplänen bei der Pflege Schwerkranker. Der Grosse Rat hat ihn kürzlich auch zurückgepfiffen.

SP und Grünen geht es aber um mehr, als nur Schnegg aus dem Amt zu drängen. Gemäss Ursula Marti braucht es eine generelle «Kehrtwende». Der Kanton Bern erlebe einen «Rechtsrutsch», seit die Bürgerlichen die Regierungsmehrheit im letzten Jahr übernommen hätten. Trotz Nein zur Unternehmenssteuerreform III auf nationaler Ebene wolle der Kanton die Steuern für Firmen senken und im Gegenzug ein «immenses Abbauprogramm zulasten der Bevölkerung» durchziehen, sagt Marti. «Wir sind überzeugt, dass die aktuelle Politik nicht von der Mehrheit des Volks getragen wird.»

SVP überlegt sich Gegenangriff

Pierre Alain Schnegg reagiert gelassen auf den Angriff der SP. «Das ist Teil der Politik», sagt der Gesundheits- und Fürsorgedirektor. Es sei normal, dass die Linken versuchten, ihn zu kritisieren. Am Ende werde das Volk darüber entscheiden, ob er sich auf dem richtigen Weg befinde. SVP-Präsident Werner Salzmann sagt, die Linken hätten sich auf Schnegg «eingeschossen».

Wie die SVP auf die Attacke der SP reagieren wird, lässt Salzmann offen. Man werde nun darüber diskutieren, allenfalls drei Kandidaten aufzustellen. Übernächste Woche befindet der Parteivorstand über die Taktik. Momentan sieht es eher danach aus, als ob die SVP mit zwei Leuten anträte. «Wenn der Jura-Sitz angegriffen wird, ist das nicht das Gleiche, wie wenn ein anderer Sitz ins Visier genommen wird», sagt Salzmann. Er verweist zudem darauf, dass die anderen bürgerlichen Parteien, FDP und BDP, ein Viererticket wünschten – mit zwei SVP-Vertretern. «Die bürgerliche Zusammenarbeit spielt in unseren Überlegungen eine Rolle.» (Der Bund)