Regierungsrat will neuen Kredit für minderjährige Asylsuchende

Vor einem Monat hat das bernische Stimmvolk den sogenannten Asylsozialhilfekredit abgelehnt. Es ging um 105 Millionen Franken, die von 2016 bis 2019 primär die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender hätte sicherstellen sollen. Nun legt der Regierungsrat erstmals dar, wie es nach dem Nein weitergehen soll. Der erste Schritt: Die Regierung beantragt dem Kantonsparlament einen Zusatzkredit von 12,7 Millionen Franken für das Jahr 2017.

Der zuständige Regierungsrat, Polizei- und Militärdirektor Hans-Jürg Käser (FDP), steht vor dem Problem, dass ein Teil des abgelehnten Kredits bereits ausgegeben und ein weiterer Teil vertraglich gebunden ist. Die Zentrum Bäregg GmbH, die die minderjährigen Asylsuchenden im Kanton Bern betreut, hat einen Vertrag bis 2019. Mit dem nun beantragten Zusatzkredit könne der Kanton «seine Verträge mit den privaten Organisationen während der laufenden Evaluationen und bis zu möglichen Vertragsanpassungen einhalten», heisst es in einer Mitteilung des Regierungsrats.

Bei der SVP, die die Abstimmung vom 21. Mai mit einem Referendum herbeigeführt hatte, ärgert man sich: «Man könnte vom Regierungsrat jetzt erwarten, dass er einen Effort leistet, um den Volksentscheid umzusetzen», sagt Grossrätin Andrea Gschwend-Pieren. «Stattdessen soll der Grosse Rat nun einfach einen neuen Kredit sprechen.»

Wie es ab 2018 weitergeht, ist unklar. «Der Regierungsrat strebt eine Lösung an, die weiterhin dem in der Bundesverfassung verankerten Kindesschutz entspricht, aber gleichzeitig tiefere Kosten verursacht», heisst es in der Mitteilung. Man prüfe die bestehenden Verträge «auf ihr Kostensenkungspotenzial». Die Kantonsregierung hofft aber vor allem auch auf den Bund. Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) zeige sich offen für die Forderung der Kantone nach mehr Geld für die Betreuung minderjähriger Asylsuchender, sagt Regierungsrat Käser auf Anfrage. Er rechnet mit einer Antwort aus dem Bundeshaus in der zweiten Jahreshälfte. «Würde die Pauschale verdoppelt, wäre das für uns sehr wertvoll», sagt er. (Der Bund)