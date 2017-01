Reformationsjubiläum im Kanton Bern

Selbstverständlich würden in diesem Jahr zahlreiche Vorträge gehalten zu allen möglichen Aspekten der Reformation, sagt Synodalratspräsident Andreas Zeller auf Anfrage. Aber wenn er an all die Veranstaltungen denke, die landauf landab vorgesehen sind, könne man wirklich nicht von übermässiger Kopflastigkeit reden. Der höchste Vertreter der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn reagiert damit auf die Kritik von Pfarrer Wulf aus Wohlen. Geplant seien auch Theateraufführungen, Konzerte – «Musik ist ganz wichtig» –, Gemeindereisen an Lutherstätten in Deutschland oder Wanderungen. Im Juni etwa steht ein ökumenisches Pfingstpilgern von Flüeli Ranft im Kanton Obwalden nach Bern zum Münster auf dem Programm. «Es ist enorm, was alles läuft», findet Zeller. Und das Interesse sei gross. Das habe sich am 3. und 4. Januar gezeigt, als der Truck des Vereins Reformationsjubiläum 2017, das «Geschichtenmobil», in Bern auf dem Münsterplatz haltmachte. Der «Stationenweg» führt den Truck in 8 schweizerische und 59 weitere europäische Städte. Allein am zweiten Tag hätten rund 600 Besucherinnen und Besucher die Veranstaltung im Münster und den Truck besucht. «Es war ein voller Erfolg», sagt Zeller.

Bisher habe er den Eindruck gewonnen, das Jubiläum werde in den Kirchgemeinden und an der Basis dazu genutzt, sich vertieft mit der Frage nach reformierter Identität zu befassen. Ganz anders sei es 1978 gewesen, sagt Zeller und spricht von einem «akademischen Fest». Damals wurde das Jubiläum 450 Jahre Berner Reformation begangen.

Thema «eigenständig aufnehmen»

Damit die Übersicht über das Angebot nicht verloren geht, haben die reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn gar einen Koordinator Reformationsjubiläum bezeichnet – Damian Kessi. Viele Kirchgemeinden hätten beeindruckende Programme zusammengestellt, die sich über das ganze Jahr verteilten, sagt er. Mit dem Feedback aus den Kirchgemeinden sei man sehr zufrieden. Es sei erfreulich zu sehen, wie diese das Thema Reformation «eigenständig aufnehmen und innovativ umsetzen». Die Kantonalkirche unterstützt einzelne Projekte von Kirchgemeinden und auch von externen Partnern wie dem Bernischen Historischen Museum. Dieses zeigt bis Mitte April die Ausstellung über Niklaus Manuel, den Söldner, Bilderstürmer und Totentänzer.

Website und Smartphone-App

Alle relevanten Veranstaltungen im Kirchengebiet Bern-Jura-Solothurn werden nach und nach auf der Website www.ref2017.ch aufgeschaltet. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) wiederum hat eine Gratis-App für Smartphones lanciert. Die App R-City Guide bietet buchstäblich Hilfe von oben an – durch Satellitennavigation unterstützte interaktive Rundgänge in zehn Schweizer Reformationsstädten. (Der Bund)