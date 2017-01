Rätselraten bei den Freisinnigen

Die FDP macht es spannend. Am Dienstag teilte die Parteileitung mit, es gebe «reges Interesse» an der Nachfolge von Regierungsrat Hans-Jürg Käser. Nebst den bekannten Bewerbungen von Nationalrat Christian Wasserfallen und Grossrat Philippe Müller hätten «mehrere weitere Personen ihr Interesse angemeldet». Die Namen wurden jedoch nicht genannt. Kurz zuvor war die parteiinterne Meldefrist verstrichen.

Bei diesen «weiteren Personen» dürfte es sich vor allem um Aussenseiter handeln. Viele «prominente» Leute gibt es nicht mehr. Fast alle haben abgesagt. Nur der ehemalige Berner Gemeinderat Alexandre Schmidt macht noch ein Geheimnis aus seinen Ambitionen. Von ihm gabs bisher weder eine öffentliche Zu- noch eine Absage.

Der «Bund» hat in den letzten Tagen mehrmals versucht, Schmidt zu kontaktieren. Er meldete sich jedoch nicht. Will er nach der Abwahl einfach seine Ruhe haben? Oder möchte er sich auf der Suche nach einem neuen Job alle Optionen offenhalten? Hat er daher vorerst eine vertrauliche Bewerbung für den Regierungsrat bei seiner Partei deponiert? Es kann spekuliert werden.

Die anderen Topleute der FDP, nebst Müller und Wasserfallen, verzichten auf eine Kandidatur. Schon länger ist bekannt, dass Nationalrätin Christa Markwalder nicht in den Regierungsrat wechseln möchte. Abgewunken haben auch Grossratsfraktionschef Adrian Haas, Alt-Nationalrat Peter Flück, die Grossräte Stefan Costa und Peter Sommer oder die neue Berner Stadträtin Claudine Esseiva.

Und es gibt weitere Absagen, wie der «Bund» am Mittwoch in Erfahrung brachte. Gegen eine Kandidatur hat sich die Bieler Gemeinderätin Silvia Steidle entschieden. Sie schaffte es kürzlich in die nationalen Medien, weil sie als Freisinnige gegen die Unternehmenssteuerreform III kämpft. Als Romande könne sie keinen zweiten Regierungssitz für die frankofone Minderheit im Kanton Bern beanspruchen, schreibt Steidle auf Anfrage. Sie will sich weiterhin auf ihre Arbeit als Bieler Finanzdirektorin konzentrieren.

Eine Kandidatur überlegten sich auch Alt-Grossrätin Katrin Zumstein, Grossratspräsident Carlos Reinhard oder Grossrätin und Ex-Skirennfahrerin Corinne Schmidhauser. Sie alle haben kein Bewerbungsschreiben verfasst. Das gilt auch für Grossrat Hans-Peter Kohler. Er will im Herbst zum Könizer Gemeindepräsidenten gewählt werden. In der FDP kursierte ausserdem der Name von Daniel Arn, Unternehmer und Gemeindeparlamentarier aus Muri. Doch auch er tritt nicht an.

Wo sind die Frauen?

Wer also könnte noch zu den Bewerbern gehören? Darüber rätselt man selbst in der Partei. Manche Freisinnige sind erstaunt darüber, dass sich die Personen nicht geoutet haben. Wer gegen Müller und Wasserfallen antreten wolle, müsse stark sein, sagt ein Mitglied der Grossratsfraktion. Da mache es keinen Sinn, sich zu verstecken. Zudem wird da und dort der Wunsch geäussert, dass sich eine Frau der parteiinternen Ausmarchung stellen sollte.

Die Zurückhaltung einiger Interessenten könnte aber auch folgenden Grund haben: Vielleicht möchten sie nur dann antreten, wenn die FDP ein Zweierticket beschliesst. So weit könnte es kommen, wenn der grüne Regierungsrat Bernhard Pulver zurückträte. Er hat sich noch nicht zu seinen Plänen geäussert. Momentan geht die FDP von einer Einerkandidatur aus.

Parteipräsident Pierre-Yves Grivel lässt sich keine Namen entlocken: «Ich bin stumm wie ein Fisch.» Laut seinen Angaben wurde mit den Interessenten vereinbart, dass ihre Kandidaturen vertraulich behandelt werden. Grivel stellt für Ende Februar eine Mitteilung in Aussicht. Dann wird die Parteileitung entscheiden, welche Personen sie der Delegiertenversammlung vorschlägt. Demnächst führt ein Ausschuss Gespräche mit allen Bewerbern. Ihren Regierungsratskandidaten küren die FDP-Delegierten Ende Mai in Bern. (Der Bund)