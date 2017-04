Polizisten sind unzufrieden mit der Politik

Um elf Prozent haben laut Kriminalstatistik die Anzeigen wegen Gewalt oder Drohung gegen Polizeibeamte von 2015 auf 2016 zugenommen. Das beschäftigt auch die Polizisten, welche etwa in der Stadt Bern im Ordnungsdienst gewaltbereiten Demonstranten gegenüberstehen. Die Gewalt gegen Polizeibeamte stand darum auch im Zentrum der Mitgliederversammlung des Polizeiverbandes des Kantons Bern (PVBK) am Freitag in Huttwil.

In einer Grussbotschaft an die Polizisten äusserte sich auch Sicherheitsdirektor Hans-Jürg Käser (FDP) zum Thema. «Die Gewalt gegen Polizisten ist ein riesiges Problem», sagte Käser, da sei er ganz auf der Linie der Polizisten. Dennoch müssten allfällige neue Gesetze sorgfältig ausgearbeitet werden. «Das System darf nicht aus dem Gleichgewicht geraten, wie es etwa mit der Rasergesetzgebung geschehen ist», so Käser. Raser kämen immer ins Gefängnis, Vergewaltiger unter Umständen nicht. Eine solche Verrückung des Systems dürfe es nicht geben. Erst im Januar versenkte der Ständerat einen Vorstoss, der eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren wegen Gewalt gegen Beamte forderte.

Unzufriedene Polizisten

Wohl deshalb sind die Beamten trotz Käsers Worten, er ist auch Präsident der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), nicht zufrieden mit der Politik: «Wir würden uns schon mehr Unterstützung wünschen», heisst es bei den anwesenden Polizisten. Es sei etwa nicht einfach, dem fünfjährigen Sohn die Bilder von Ausschreitungen am Fernsehen zu erklären. Für die Berner Polizisten ist gegen sie gerichtete Gewalt vor allem ein städtisches Phänomen: «Auf dem Land wird man gegrüsst, in der Stadt, vor allem wenn eine Demonstration angekündigt ist, schnell mal schräg angeschaut.»

Verband sensibilisiert Polizisten

Der PVBK-Präsident Adrian Wüthrich spricht gegenüber den Medien auch schon mal vom «Krieg gegen die Polizei». Die Demonstranten würden die Polizei als Vertreter des Staates angreifen, sagt Wüthrich, «doch sie treffen den Menschen hinter der Uniform». Es könne nicht sein, dass ein Polizist am Morgen nicht wisse, ob er am Abend verletzt heimkomme. Eine Zunahme der Gewalt, wie sie die Zahlen suggerieren, relativiert Wüthrich aber gleichzeitig. Es könne gut sein, dass die Vorfälle gegenüber früher vermehrt angezeigt würden. «Wir vom Verband sensibilisieren unsere Mitglieder und rufen sie auf, Anzeigen zu erstatten, wenn sie Gewalt erleben», sagt Wüthrich. «Nur mit harten Zahlen kann man in der Politik etwas erreichen.» (Der Bund)