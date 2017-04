Pädosexueller soll auf freien Fuss kommen

Vor Jahren hatte sich der heute 56-jährige, pädosexuell veranlagte Mann an Buben vergangen. Für diese Taten erhielt er seinerzeit eine Gefängnisstrafe von knapp drei Jahren. Allerdings musste er nicht ins Gefängnis. Wie häufig in solchen Fällen ordnete das Gericht anstelle der Haft eine Massnahme an, damit der Mann in einer Anstalt therapiert wird und nach seiner Entlassung nicht wieder Kinder missbraucht.

Zweimal wurde die Massnahme bereits verlängert, weil nach Ansicht der Vollzugsbehörde die Behandlungserfolge noch ungenügend waren. Letztmals ordnete das Regionalgericht Bern-Mittelland im Jahr 2014 eine Verlängerung der Massnahme um drei Jahre an. Diese läuft Mitte des kommenden Monats aus. Deshalb gelangte die Vollzugsbehörde erneut an das gleiche Gericht mit dem Antrag, man möge den Mann noch bis Ende Jahr in der Massnahme behalten. Erst dann sei er genügend präpariert für das Leben in Freiheit.

Das Regionalgericht Bern-Mittelland hatte am Mittwochnachmittag über den Antrag zu befinden. Der Verurteilte, der aus dem Massnahmenzentrum St. Johannsen alleine nach Bern gefahren war, liess sich von zwei Anwälten vertreten, vom Pflichtverteidiger Stephan Bernard und vom Zürcher Staranwalt Bernard Rambert, der vom Ausbrecherkönig Walter Stürm bis zu Personen aus der Terroristenszene über Jahre zahlreiche delikate Fälle betreut hatte.

Beide Anwälte legten vor Gericht dar, dass die noch nicht vollständig absolvierte Therapie nicht das Versäumnis ihres Mandanten sei, sondern jenes der Vollzugsbehörde. Diese hatte ihn zwischendrin wegen disziplinarischer Probleme monatelang in normale Untersuchungsgefängnisse gesteckt, wo es gar keine Therapiemöglichkeit gab.

«Jegliches Vertrauen verloren»

Einmal hatte die Behörde - wenn auch erfolglos - den Antrag auf Verwahrung gestellt, dem aber nicht stattgegeben wurde. Ihr Mandant habe jegliches Vertrauen in die Vollzugsbehörde verloren, sagten die Anwälte. Immer wieder werde der Klient kurz vor dem Ziel wieder auf später vertröstet. Der Mann sagte gestern, er werde unter Haftbedingungen keinerlei Therapiestunden mehr besuchen, er habe nach elf Jahren in Unfreiheit vollkommen genug, nur wenn er frei komme, werde er sich einem therapeutischen Setting unterziehen.

Nachdem am Mittwochmorgen das bernische Obergericht eine Beschwerde des Mannes gegen die zweite Verlängerung von 2014 abschmetterte, hatte am Nachmittag das Regionalgericht über den Antrag auf eine dritte Verlängerung zu befinden. Die Plädoyers der beiden Anwälte wurden somit in Teilen zweimal am gleichen Tag gehalten. Sie setzten darin die Vollzugsbehörde auf die Anklagebank: Sie habe nicht nur «Dienst nach Vorschrift» geleistet, sondern gerade zu einen «Bummelstreik» durchgeführt. Der Mandant habe ihretwegen viel Zeit verloren, das dürfe ihm nicht zum Nachteil gereichen. Sie erinnerten daran, dass Gerichtspräsident Martin Müller 2014 zum Mann gesagt habe: «Beissen Sie sich durch, nutzen Sie diese Chance!»

Am Donnerstag teilte das Regionalgericht, wiederum unter Müllers Vorsitz mit, dass der Verlängerungsantrag der Vollzugsbehörde abgelehnt sei. «Die schon einmal verlängerte stationäre Massnahme wird nicht verlängert», heisst es im Urteilsdispositiv. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor, das Gericht erteilt dazu auch keine weiteren Auskünfte. Offenbar sah aber das Dreiergremium unter Müllers Vorsitz ebenfalls nicht ein, was sich nach elf Jahren angeblich zu wenig erfolgreicher Therapien in den nächsten siebeneinhalb Monaten noch wesentliches ändern könnte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Entscheid des Regionalgerichts angefochten wird, ist klein. Die Vollzugsbehörde, die den Antrag gestellt hat, ist keine Prozesspartei. Sie hat einen Antrag gestellt und diesem wurde nicht entsprochen. Die Behörde war am Donnerstagabend nicht mehr erreichbar. Und der Staatsanwalt? Roland Kerner sagte auf Anfrage, er müsse erst das schriftliche Urteil abwarten. Werde der Entscheid nachvollziehbar begründet, werde er voraussichtlich auf eine Beschwerde verzichten.

