Noch eine Absage bei der FDP

Wer soll für die FDP 2018 den Sitz von Regierungsrat Hans-Jürg Käser verteidigen? Bis jetzt gibt es nur einen Kandidaten: Philippe Müller, Grossrat und Präsident der FDP Stadt Bern. Er gab vor Weihnachten seine Bewerbung bekannt. Adrian Haas, Chef der FDP-Grossratsfraktion, steht für eine Kandidatur nicht zur Verfügung, wie er mitteilte. Das Amt eines Regierungsrats wäre «gewiss spannend», und er würde sich das auch zutrauen, schreibt Haas in einem Brief an Kantonalpräsident Pierre-Yves Grivel. Doch seine Arbeit als Direktor des bernischen Handels- und Industrievereins (HIV) an einer Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft gefalle ihm «ausserordentlich gut». Statt für den Regierungsrat möchte der Stadtberner Haas 2018 nochmals für den Grossen Rat kandidieren.

Nach wie vor offen ist, ob sich Nationalrat Christian Wasserfallen einer Ausmarchung stellt. Bald wird er sich dazu äussern, wie er auf Anfrage des «Bund» bestätigt. Viel Zeit hat Wasserfallen nicht mehr. Am kommenden Montag endet die parteiinterne Meldefrist. Möglicherweise bewirbt sich auch die Bieler Gemeinderätin Silvia Steidle. Sie wird sich nach eigenen Angaben in den nächsten Tagen entscheiden. Steidle schaffte es kürzlich in die nationalen Medien, weil sie als Freisinnige gegen die Unternehmenssteuerreform III kämpft. Eine Zu- oder Absage fehlt im Weiteren vom abgewählten Berner Gemeinderat Alexandre Schmidt und von Grossrätin Corinne Schmidhauser.

Neben Haas verzichtet auch der Oberaargauer Grossrat Stefan Costa auf eine Kandidatur. Schon zu einem früheren Zeitpunkt gab es Absagen von Nationalrätin Christa Markwalder, Alt-Nationalrat Peter Flück und der neugewählten Berner Stadträtin Claudine Esseiva. (Der Bund)