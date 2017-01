Neuhaus gerät wegen Rechtshändel unter Druck

Ausgerechnet der Justizdirektor wird von der Justiz zurückgepfiffen: SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus hat in letzter Zeit wichtige Fälle verloren. Im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich kassierte das Verwaltungsgericht das Abgeltungssystem des Kantons für die Gemeinden.

Zuvor monierte das Verwaltungsgericht, die Bewilligungspraxis bei Umbauten von Bauernhäusern ausserhalb der Bauzone stimme nicht mit dem Bundesgesetz überein. Der Bund setzte daraufhin durch, dass Neuhaus’ Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) den Massstab verschärft. Im Weiteren ist vor Verwaltungsgericht eine Beschwerde zu den Verbilligungen der Krankenkassenprämien hängig. In diesem Bereich lautet der Vorwurf, dass beim Sparen das Gesetz ausgehebelt worden sei.

Für SP-Kantonalpräsidentin und Grossrätin Ursula Marti ist diese Häufung kein Zufall. Sie spricht von einem «Muster». Neuhaus interpretiere das Gesetz «eigenwillig». Er versuche dieses so umzusetzen, wie es ihm am besten passe. Das sei «bedenklich».

Gerade als Justizdirektor habe Neuhaus eine besondere Verantwortung. Die Klagen verursachten nicht nur Kosten für den Kanton, dieser verliere dadurch auch an Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Laut Marti steht der Gesamtregierungsrat in der Pflicht. «Er muss genau hinschauen.» Dies will auch die SP tun. «Wir brauchen eine andere Mentalität», sagt Marti.

Pulver erhält bessere Note

Mit ihrer Kritik steht Ursula Marti nicht alleine da. Natalie Imboden, Co-Präsidentin der Grünen Kanton Bern und Grossrätin, stört sich daran, dass Neuhaus bei den Prämienverbilligungen und den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) «Politik auf Verordnungsstufe betreibt». Das gehe nicht. Die Gesetze mache immer noch das Parlament. «Ein Regierungsrat kann nicht schalten und walten, wie er will, er muss sich an die Gewaltenteilung halten.»

Der frühere Gesundheits- und Fürsorgedirektor Philippe Perrenoud (SP) habe auch nicht alles im Griff gehabt, sagt Franziska Schöni-Affolter, Chefin der Grossratsfraktion der Grünliberalen. Ihrer Meinung nach agiert Neuhaus nach dem Prinzip «laissez faire und laissez aller». Sie ist daher «froh», wurde er nun im Falle der Kesb vom Verwaltungsgericht zurückgepfiffen.

«Die schlankeste Lösung ist nicht immer die beste», sagt Schöni-Affolter. Von einem Regierungsrat erwarte sie, dass er die beste Lösung anstrebe – so wie das Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne) versuche. Neuhaus hingegen habe sich nicht nur bei den Kesb, sondern auch bei den Prämienverbilligungen oder beim Kirchengesetz, das derzeitig überarbeitet wird, nicht für die beste Variante entschieden.

«Keine exakte Wissenschaft»

Christoph Neuhaus weist die Vorwürfe zurück. In seiner Direktion würden derzeitig viele Entscheide gefällt. Es sei normal, dass diese nicht allen passten. «Ich habe im Grossen Rat nicht nur Freunde, und Freundinnen ebenfalls nicht», sagt Neuhaus in Anlehnung an die Kritik der drei Grossrätinnen. Neuhaus betont, die Kesb hätten vor ihrem Start 2013 innerhalb von neun Monaten «zügig» aufgebaut werden müssen.

Daher habe man auf die Bestimmungen im Fürsorgegesetz zurückgegriffen. Bei den Prämienverbilligungen handle es sich um «eine Grundsatzdiskussion». Und beim Bauen ausserhalb der Bauzone sei es um «eine juristische Auslegung» gegangen. Dass Fälle ans Verwaltungsgericht gezogen würden, gehöre zur Arbeit seiner Direktion. «Wir nehmen nicht in Anspruch, unfehlbar zu sein. Wir betreiben keine exakte Wissenschaft.»

Rücktritt oder Wechsel?

Zudem betont Neuhaus, das Verwaltungsgericht habe in letzter Zeit die Praxis seiner Direktion auch gestützt. Es kam etwa zum Schluss, dass die kantonale Überbauungsordnung für eine Aushubdeponie in Thierachern rechtens sei. Allerdings haben die Deponie-Gegner bereits angekündigt, denn Fall ans Bundesgericht weiterzuziehen.

Neuhaus ist seit 2008 Regierungsrat. Zu Beginn stand er als JGK-Vorsteher kaum im Scheinwerferlicht. Unterdessen hat sich das geändert. In verschiedenen Bereichen seiner Direktion öffneten sich Baustellen: nicht nur bei den Kesb, Prämienverbilligungen oder Kirchen – sondern auch in der Raumplanung, beim Kies- und Deponiewesen oder der Suche nach Plätzen für Fahrende.

Ob der 50-jährige Neuhaus bei den nächsten Wahlen 2018 nochmals antritt, ist offen. Spätestens im Sommer will er informieren, wie er sagt. Falls er Regierungsrat bleiben möchte, würde er nach zehn Jahren im Amt wohl einen Direktionswechsel anstreben. Neuhaus hat sich bereits nach den Ersatzwahlen im letzten Jahr für die Baudirektion interessiert. (Der Bund)