Naturschützer sind empört

Gleich vier Natur- und Tierschutzorganisationen – Pro Natura Bern, WWF Bern, Birdlife Schweiz und der Landschaftsschutz Schweiz – gehen gegen einen Entscheid des Regierungsrates auf die Barrikaden: Die Kantonsregierung gab in einer gestern erschienenen Medienmitteilung bekannt, dass sie den Vertrag mit dem TCS für den Campingplatz Gampelen am Neuenburgersee um weitere 35 Jahre verlängert hat.

Für die Organisationen ist dies stossend, denn der Campingplatz steht mitten im Natur- und Vogelschutzgebiet Fanel. Laut Verena Wagner, Präsidentin von Pro Natura Bern, handelt es sich dabei um eines der «wertvollsten Schutzgebiete der Schweiz». Tatsächlich ist das Gebiet gleich mehrfach geschützt: darunter als kantonales Schutzgebiet, als Wasser- und Zugvogelreservat, als Flachmoor und Auengebiet auf nationaler Ebene oder als bedeutendes Feucht­gebiet auf internationaler Ebene.

Verstoss gegen Bundesrecht?

Laut Wagner steht die Nutzung des Naturschutzgebietes Fanel als Campingplatz «im krassen Widerspruch mit diesen Schutzbestimmungen». Durch Badegäste gehe beispielsweise die Unterwasserfauna kaputt. Die Tiere würden ausserdem durch die vielen Camper ­«gestört».

Stossender sei aber, dass der Vertrag des TCS mit dem Kanton Bern überhaupt erst verlängert werde: Auf Druck von Umweltverbänden wurde 2003 ein befristeter Vertrag ausgearbeitet. Nach Ablauf hätte das Gebiet renaturiert werden sollen. Durch den neuen Vertrag werde das nun verhindert.

Die Naturschutzorganisationen befürchten laut Wagner ausserdem, dass der Kanton gegen Bundesrecht verstösst: Das Schutzgebiet Fanel gehört zum Finanzvermögen des Kantons Bern. Laut den Naturschutzorganisationen geht der Regierungsrat davon aus, dass bei Grundstücken aus dem Finanzvermögen «keine Pflicht dazu besteht, die Schutzbestimmungen umzusetzen». Mit diesem Argument sind die Organisationen aber nicht einverstanden, denn auf diese Weise könnten «sämtliche Schutzbestimmungen ausgehebelt werden», indem man die Grundstücke vom Verwaltungs- zum Finanzvermögen verschiebe. Diesem Vorwurf widerspricht der TCS. Laut David Venetz, Mediensprecher des TCS Schweiz, habe man im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung ein Rechtsgutachten und eine Umweltstudie erstellen lassen. Diese Gutachten hätten festgehalten, dass «sämtliche Bewilligungen vorliegen und die Rahmenbedingungen eingehalten wurden».

Renaturierung nur aufgeschoben

Die angesprochene Renaturierung, welche als Bedingung schon im auslaufenden Pachtvertrag festgehalten worden sei, gelte weiterhin: Die Klausel wäre aber nur dann zum Zug gekommen, wenn kein neuer Vertrag mit dem Kanton abgeschlossen worden wäre. Der TCS sei aber nach wie vor zu einer Renaturierung des Gebietes verpflichtet, sobald der neue Vertrag in 35 Jahren auslaufe. Ausserdem habe sich der TCS dazu verpflichtet, jährlich 30'000 Franken für den Unterhalt und die Aufwertung des Gebietes an den Kanton zu bezahlen.

Auch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt bestreitet der TCS. Ein «unabhängiges Gutachten» habe zeigen können, dass der Campingplatz weder auf den Vogelbestand noch auf das Moorgebiet «einen messbaren Effekt» habe. ­Venetz vermutet ausserdem, die Natur könnte durch den Wegfall des Campingplatzes gar noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Dann nämlich, wenn die Leute an derselben Stelle frei campieren würden oder Badegäste ihren Müll liegen liessen. Mit dem Campingplatz habe man diesbezüglich eine bessere Kontrolle. «Unsere Besucher suchen die Nähe zur Natur. Dieser Sorge zu tragen, liegt deshalb in unserem Interesse.» (Der Bund)