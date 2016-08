Durch die Negativzinsen der Nationalbank steht die Wirtschaft kopf: Wer Schulden macht, kassiert, wer spart, muss zahlen. Welche Auswirkungen hat dies auf Stadt und Kanton Bern?

Der Kanton rechnet bis 2020 mit einer Zunahme der Schulden von rund 400 Millionen Franken, wie gestern bekannt wurde. Unbeachtet blieb dabei ein Phänomen, das die Wirtschaft seit knapp eineinhalb Jahren auf den Kopf stellt: Mit Schulden können Bund, Kantone und Gemeinden Geld verdienen.

Was nach einem Traumszenario für Finanzdirektionen klingt, ist die Folge der Einführung von Negativzinsen durch die Nationalbank. Diese führen dazu, dass institutionelle Anleger wie Pensionskassen oder Versicherungen «Strafzinsen» zahlen müssen, wenn sie ihr Geld bei einer Bank deponieren.

Deshalb ist es für Grossanleger attraktiver, ihr Geld in Form von Krediten zu günstigen Bedingungen weiterzugeben. Davon profitiert die öffentliche Hand – Kantone und grössere Gemeinden gelten als glaubwürdige Schuldner und erhalten deshalb Kredite zu Traumbedingungen: Die Schulden sind nicht nur gratis, sondern können kurzfristig sogar Gewinn bringen. Dies bestätigt Hanspeter Konrad, Direktor des Schweizerischen Pensionskassenverbands. Es sei vorstellbar, dass einzelne Pensionskassen «solche Anlagen tätigen» würden – was in Anbetracht der durch die Negativzinsen entstehenden Verluste nachvollziehbar sei. Auch die Schweizerische Unfallversicherung Suva und die Pensionskasse des Bunds, Publica, bestätigen auf Anfrage, dass sie kurzfristig zu Negativzinsen Kredite an Gemeinden vergeben.

Kanton: Nur partiell ein Segen

Mit Schulden Geld verdienen? Für die bernische Finanzdirektion geht diese Rechnung nicht so einfach auf. Denn wie Gerhard Engel, stellvertretender Generalsekretär, auf Anfrage mitteilt, profitiert der Kanton nur teilweise vom Anreizsystem der Negativzinsen. 2016 hat der Kanton bisher kurzfristige Darlehen von fast zwei Milliarden Franken bei Geschäftsbanken und anderen Institutionen aufgenommen – und damit durch die Negativzinsen rund eine Viertelmillion Franken eingenommen. Allerdings habe der Kanton periodisch einen Liquiditätsüberschuss – was zur Folge habe, dass auch er Negativzinsen bezahle.

Die Stadt Bern profitiert

Weniger ambivalent fallen die Aussagen des Stadtberner Finanzdirektors Alexandre Schmidt aus. «Wir profitieren von den Negativzinsen», sagt er. Bern habe seit 2015 von verschiedenen Banken, Pensionskassen und Versicherungen in beschränktem Umfang kurzfristige Kredite aufgenommen und damit rund 450'000 Franken Gewinn gemacht. Entsprechend sei die Finanzstrategie neu für einen kleinen Teil der Schulden auf Negativzinsen ausgerichtet – unter dem Vorbehalt, dass die Stadt nicht mehr Geld aufnehme, als sie brauche.

Schulden machen ohne Ende?

Besteht durch die Anreize, Kredite aufzunehmen nicht die Gefahr eines «Kreditbooms»? Reiner Eichenberger, Wirtschaftsprofessor an der Universität Freiburg, sieht diese Gefahr durchaus: «Viele Politiker ergreifen Chancen zur Ausdehnung der Staatsaktivität und zu zusätzlicher Verschuldung noch so gerne», sagt er. Alexandre Schmidt dagegen glaubt nicht, dass sich Bern durch die günstige Zinslage überschuldet. «Das entspricht nicht der Mentalität.» Denn gegenüber den langfristigen Folgen, die Schulden haben können, bestehe eine grosse Sensibilität. (Der Bund)