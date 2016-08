Meiringer Freudentaumel in Estavayer

«Unglaublich, fantastisch»: Thomas Dummermuth, Vizepräsident des Gemeinderats von Meiringen, spricht kurz nach dem Schlussgang mit vor Freude bebender Stimme ins Telefon. «Wir haben einen Schwingerkönig», sagt er, «das offizielle Meiringen ist sehr, sehr stolz.» Dass mit Matthias Glarner ein waschechter Meiringer Schwingerkönig geworden sei und damit einen Titel errungen habe, der nur alle drei Jahre vergeben werde, könne in diesem Augenblick noch niemand richtig fassen. Aus dem Haslital seien rund 100 Personen nach Estavayer gereist. «In diesem Augenblick des Glücks reden wir gar nicht viel», sagt Dummermuth, «und das will schon etwas heissen.» Es herrsche ein regelrechter Freudentaumel, sagt er.

Am Montagvormittag werde man mit dem Schwingclub eine Sitzung abhalten. Sicher sei aber bereits jetzt, sagte Dummermuth, dass es am Abend ein grosses Fest geben werde in Meiringen. Gegenüber der Nachrichtenagentur SDA verwies der Meiringer Gemeindepräsident Roland Frutiger auf die lange Schwingertradition des Tals. Das Oberhasli habe 1887 mit Simon Fuhrer bereits einmal einen König feiern dürfen.

Heimberg jubelt ebenfalls

Freude herrscht ausserdem in der Wohngemeinde des Schwingerkönigs. «Die Gemeinde Heimberg ist sehr stolz auf den erfolgreichen Einwohner», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung von gestern: «Glarner repräsentiert Heimberg bestens und trägt den Namen seiner Wohnsitzgemeinde in die ganze Schweiz hinaus.» Auch Heimberg will für den Schwinger ein Fest ausrichten, zusammen mit seinem Club. Der Empfang wird am Mittwochabend in der Aula des Oberstufenschulhauses über die Bühne gehen. (Der Bund)