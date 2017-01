Mehr Arbeitslose im Kanton Bern

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember auch im Kanton Bern angestiegen. Die Volkswirtschaftsdirektion macht dafür saisonale Gründe geltend und verweist auf das Baugewerbe.

Hier stieg die Zahl der Arbeitslosen um 592 Personen. Auch die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie meldete mehr Arbeitslose. Im Gastgewerbe war die Zahl dank dem Start der Wintersaison hingegen rückläufig.

Im Kanton Bern gab es im Dezember insgesamt 16'636 Arbeitslose, 883 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg von 2,8 auf 3,0 Prozent.

In sieben Verwaltungskreisen stieg die Arbeitslosigkeit an, am stärksten in Berner Jura. Rückläufig war sie nur in den drei touristisch geprägten Verwaltungskreisen des Oberlands. (msl/sda)