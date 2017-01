Manchmal sollten Notfallärzte ans Schlafwandeln denken

Seltsam und rätselhaft

Eine Person, die im weissen Nachthemd und mit ausgestreckten Händen bei Vollmond über das Hausdach spaziert: Das ist das klassische Bild des Schlafwandlers. Das Phänomen ist gar nicht so selten. In der Literatur finden sich zahlreiche Schätzungen zur Häufigkeit, die zum Teil aber stark voneinander abweichen. Klar ist, dass Schlafwandeln bei Kindern häufiger auftritt als im Erwachsenenalter. Dies hängt mit dem noch unreifen zentralen Nervensystem zusammen. Bei den Kindern unter sechs Jahren ist laut einer Mitteilung der Insel-Gruppe Bern fast jedes sechste betroffen. Bei Kindern zwischen sechs und elf Jahren noch etwa jedes zehnte.



Bei Erwachsenen sind es schliesslich noch zwei bis drei Prozent. Die meisten Erwachsenen, die zum Somnambulismus neigen – so der Fachausdruck –, waren bereits als Kind «Nachtwandler». Die Neigung zum Schlafwandeln kann offenbar vererbt werden. Es gibt Familien, in denen das Phänomen gehäuft auftritt.



Das Bewusstsein von Schlafwandlern befindet sich in einem Zustand zwischen Schlafen und Wachen. Gemäss der Mitteilung der Insel-Gruppe ist das «zwar seltsam», aber in den meisten Fällen weder für den Schlafwandler noch für seine Umgebung gefährlich. Wie eine Studie des Berner Notfallzentrums zeigt, können sich Schlafwandler durchaus verletzen (siehe Haupttext). Unfälle, die durch das Schlafwandeln verursacht werden, ereignen sich zwar nicht häufig, aber unter Umständen sind sie sehr gefährlich. Tritt das Schlafwandeln erst spät im Erwachsenenalter auf, kann dies ein Hinweis auf Krankheiten sein.