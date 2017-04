Laut Anklage machte er seiner Familie das Leben zur Hölle

Wer die Anklageschrift liest, ist entsetzt: Darin listet der Staatsanwalt die Untaten eines 50-jährigen Mannes auf, der seiner iranischen Ehefrau und den beiden Kindern das Leben zur Hölle machte. Ein «eigentliches Schreckensregime» habe der Iraker errichtet, die Kinder aus nichtigem Anlass gezüchtigt, die Frau geschlagen oder an den Haaren gerissen. Wenn sie aus dem Haus ging, vergewisserte er sich durch Kontrollanrufe, ob sie am angegebenen Ort sei.

Nur handverlesene Kontakte gestattete er der Familie, Deutsch zu sprechen, war verboten. Frau und Kinder bezeichnete er als «dumm» und als «Idioten», die Frau, die er bespuckte, als «Hund». Er legte fest, wann geduscht und was eingekauft wurde. Der schwerwiegendste Vorwurf, den Staatsanwalt Urs Studer erhebt, ist mehrfache Vergewaltigung.

Sex gab es demnach häufig, stets auf Begehren des Gatten, ohne Vorspiel oder Zärtlichkeit. In der Anklageschrift heisst es, der Verkehr sei für ihn eine «eheliche Pflicht» gewesen, die er «nach Belieben einfordern konnte». Womöglich folgte der Mann einer vulgären Auslegung des Korans, in dem in Sure 2, Vers 224, steht: «Die Frauen sind euer Acker, geht auf euren Acker, wie und wann ihr wollt.»

Die Frau wollte oft nicht, wehrte sich oder liess es nach Drohungen über sich ergehen, unter Schmerzen, da sie nicht bereit war. Als besonders erniedrigend empfand sie, dass er am Computer in Chatrooms mit Frauen flirtete, um sich danach an ihr abzureagieren: Sie habe sich als blosses Objekt gefühlt.

Tritte gegen schwangere Frau

Als sie die Pille auf seinen Befehl hin absetzte und schwanger wurde, «nahm» er sie anal, ohne auf körperliche Beschwerden zu achten. Eifersüchtig reagierte der Mann, als er auf ihrem Handy eine unbekannte Nummer sah. Er trat die Schwangere so heftig in den Rücken, dass sie Unterleibsblutungen bekam und im Spital eine Auskratzung vornehmen lassen musste.

Je nach Stimmung warf er mit der TV-Fernbedienung nach ihr oder bedrohte sie mit einem Messer. Wenn sie antönte, dass man sich friedlich trennen könne, drohte er, dass er nicht nur sie, die Kinder und sich selbst töten werde, sondern auch ihre Familie. Die Kinder sollen sich vor ihrem reizbaren und gewalttätigen Vater sehr gefürchtet haben.

Zurechtgewiesen von einer Frau

Der Kontrollfreak brach bei ihm auch im Gerichtssaal durch. Er müsse etwas erklären, das brauche seine Zeit, sagte er zu Prozessbeginn. Auch während der Verhandlung holte er zu langfädigen Erklärungen aus. Gerichtspräsidentin Christine Schaer, die Vorsitzende der fünfköpfigen Kammer, machte von Anfang an klar, wer im Saal die Regeln macht: «Schweigen Sie jetzt, sonst gehen Sie hinaus!» Aufgebracht war der Mann wegen eines Fotos des Unterleibs seiner Frau, das bei einer Untersuchung im Spital gemacht worden war.

Man missachte ihre Ehre als Eheleute und Muslime, indem das Foto gezeigt werde, sagte der Mann, der manchmal die Übersetzung auf Farsi (Persisch) nicht abwartete, sondern auf Deutsch antwortete. Schaer wies diesen Vorwurf zurück und sagte mit Nachdruck und zunehmender Gereiztheit, hier gälten Schweizer Gesetze.

In der Einvernahme beantwortete er die Fragen nicht konzis, sondern oft mit Gegenfragen: Wie eine Frau das angebliche Martyrium elf Ehejahre lang aushalte, weshalb sie niemandem davon erzählt habe. Im Islam habe die Frau Rechte, der Mann auch, doch die letzte Verantwortung für die Familie liege bei ihm. Deshalb müsse er wissen, wo sie sich aufhalte.

Es sei peinlich, wenn ihre Familie aus dem Iran anrufe und er sagen müsse, er wisse nicht, wo sie sei, sagte der Iraker. Unter Saddam Hussein habe er als Schiite Probleme gehabt. Er lebe seit 1999 in der Schweiz. Wortreich, mit grossen Gesten, gestrecktem Zeigefinger und erhobener Stimme sagte er, laut Koran müssten beide Eheleute den Beischlaf wollen. «Wenn sie ihre Tage oder Kopfschmerzen hatte, liess ich sie in Ruhe.»

Gearbeitet habe er selten, vor langer Zeit bei einer Reinigungsfirma und später kurz in der Gastronomie. Da er Rückenbeschwerden habe, sei er entlassen worden. Man lebe von Sozialhilfe.

Nur gedrückt, nicht geschlagen

Er habe seiner Frau «erlaubt», einen Sprachkurs zu besuchen und alles einzukaufen, was man brauche. Ihr Gehörleiden stamme nicht von Ohrfeigen, sondern sei ein genetischer Defekt in ihrer Familie. Wenn sie nicht höre, rede er lauter oder drücke mit der Hand gegen ihren Kopf, das sei «kein Schlagen».

Die Kinder liebten ihn und er sie, doch seien sie von der Mutter angestachelt worden, schlecht über ihn zu reden. Die Frau wurde am Montag in einem Nebenraum befragt, damit sie ihren Mann nicht sehen musste, der seit Dezember 2015 im Gefängnis sitzt. Die elegante Frau mit Kopftuch war am Montag nur kurz im Korridor zu sehen, als sie das Gericht verliess.

Das Gericht wird sein Urteil am Gründonnerstag bekannt geben. (Der Bund)