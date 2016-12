Kein staatliches Label für Bordelle

Ein Gütesiegel für Sexetablissements soll mithelfen, Kunden vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Das verlangen Grossratsmitglieder verschiedener Parteien im Kanton Bern. Der Regierungsrat will allerdings nichts von einem staatlichen Gütesiegel für Rotlichtbetriebe wissen.

Gütesiegel würden in der Schweiz in aller Regel von privatrechtlich organisierten Gesellschaften angeboten und nicht vom Staat, betont die Berner Kantonsregierung in einer Antwort auf eine Motion aus den Reihen von GLP, SVP, BDP und SP.

Die Motionärinnen und Motionäre hingegen würden ein Gütesiegel begrüssen, schliesslich würden ja auch Hotels oder Ferienwohnungen mit Sternen bewertet. Kantonale Laboratorien kontrollierten regelmässig Restaurants auf Sauberkeit, warum also sollten nicht auch Sex-Etablissements gewisse Standards einhalten.

Weiter verweisen die Vorstösserinnen und Vorstösser auf den Verband Gaybetriebe Schweiz, der ein freiwilliges Gütesiegel kenne und damit positive Erfahrungen gemacht habe.

Die Motionärinnen und Motionäre fordern deshalb die Regierung auf, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, so dass Sex-Etablissements nur eine Betriebsbewilligung erhalten, wenn sie regelmässig zu kontrollierende Standards einhalten, sprich das Gütesiegel verdienen.

Die Regierung verweist in ihrer Antwort unter anderem auf die Epidemieverordnung des Bundes, die bereits Voraussetzungen zur Bereitstellung von Informationsmaterial, Kondomen und wasserlöslichen Gelmitteln enthalte.

Die Kantone haben gestützt auf diese Verordnung die Pflicht zur Überwachung der Massnahmen. Sanktionen sind hingegen keine vorgesehen, wie aus der regierungsrätlichen Antwort hervorgeht.

Eine Gesetzesänderung im Kanton Bern hält der Regierungsrat daher für unverhältnismässig. Er zeigt sich aber bereit, eine Verstärkung von Massnahmen im Bereich der Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene in der kantonalen Prostitutionsgewerbeverordnung zu prüfen.

Das letzte Wort in der Sache wird das Berner Kantonsparlament haben. (nj/sda)