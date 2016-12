Kein Verbot von Feuerwerk im Kanton Bern

Silvester ohne Feuerwerk: eine triste Vorstellung für alle jene, die sich den Jahreswechsel ohne nächtliche Licht- und Knallshow nicht denken können. Bewahrheiten wird sich dieses Szenario im ganzen Tessiner Kantonsgebiet und in den südlichen Gebieten des Kantons Graubünden. Seit den jüngsten Waldbränden haben dort die Behörden ein absolutes Feuerverbot im Freien ausgesprochen, inklusive Feuerwerksverbot.

Im Kanton Bern ist die Waldbrandgefahr geringer als in den Kantonen Graubünden und Tessin. In der Region Bern-Mittelland, im Seeland, im nördlichen Emmental und im Oberaargau schätzt das Amt für Wald des Kantons Bern die Waldbrandgefahr als «gering» ein, was der untersten von fünf Waldbrandgefahrenstufen entspricht. Dort ist für die Entstehung von kleinen Feuern eine grosse Energiezufuhr nötig, ein Blitzschlag allein reicht zum Beispiel kaum für einen Brand. Etwas mehr Vorsicht geboten ist in den Regionen Berner Jura, den Voralpen und im östlichen Berner Oberland, wo die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe «mässig» gilt.

Als «erheblich» stuft das Amt für Wald die Waldbrandgefahr im westlichen Berner Oberland sowie auf der Sonnseite des Thuner- und Brienzersees ein. In diesen Regionen können brennende Zündhölzer und Funkenflug eines Grillfeuers einen Brand entfachen. Bei solchen Bedingungen rät das Amt für Wald in seinen Verhaltenshinweisen, «Grillfeuer nur in bestehenden Feuerstellen zu entfachen».

Wenig Gefahr im Siedlungsgebiet

Ein Feuer- und damit ein Feuerwerksverbot kommt damit am ehesten in diesen zwei Regionen mit erheblicher Waldbrandgefahr infrage. Anordnen können dies die zuständigen Regierungsstatthalter in Absprache mit den betroffenen Gemeinden. «Von einem Feuerverbot sehen wir ab», sagt Christian Rubin, Regierungsstatthalter von Frutigen-Niedersimmental. Und auch im benachbarten Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen sei ein Feuerverbot derzeit kein Thema, sagt dessen Regierungsstatthalter Michael Teuscher. Teuscher und Rubin setzen derweil auf den gesunden Menschenverstand der Bevölkerung. «Auf ein Feuer im Wald oder in Waldnähe sollte bei dieser Trockenheit verzichtet werden», sagt Teuscher.

Weniger Gefahr sieht er beim Abfeuern von Feuerwerk. «Es wird gewöhnlich nicht in Waldnähe, sondern im Siedlungsgebiet gezündet, wo die Gefahr eines Brandes viel kleiner ist.» In Saanen zumindest hätten sämtliche bewilligungspflichtigen grösseren Feuerwerke von Hoteliers grünes Licht erhalten, sagt Teuscher. Für den Fachleiter der Polizei in Saanen, Thomas Bollmann, müsste ein allgemeines Feuerverbot inklusive Feuerwerksverbot erst dann diskutiert werden, «wenn die Fachleute die Gefahrenstufe im Saanenland auf ‹gross› ändern». Niklaus Bernhard, Mediensprecher der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion, schätzt ein solches Szenario bis zum Silvester als gering ein.

Schweizer Zuckerstöcke beliebt

Die Trockenheit macht den Berner Feuerwerksbegeisterten am Silvester also keinen Strich durch die Rechnung. Zu welchen Feuerwerkskörper in der Stadt Bern besonders gegriffen wird, weiss der Feuerwerksverkäufer Wilfred «Knallfred» Buri. «In diesem Jahr hat sich der bisherige Trend zu Schweizer Produkten noch verstärkt», sagt er. Von den vollständig in der Schweiz produzierten Zuckerstöcken verkaufe er am meisten. Mit Namen wie «Venus vo Bümpliz» oder «Bärner Sürprise» weist Buri auf deren Herkunft hin. (Der Bund)