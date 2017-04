Kanton Bern will bei Vorgaben für Spitallisten eigenen Weg gehen

Der Kanton Bern hält die landesweiten Vorgaben für die Spitallisten nur teilweise für geeignet. Im Hinblick auf die Gestaltung der Spitalliste 2018 hat eine Arbeitsgruppe deshalb diverse Anpassungen vorgeschlagen. Dabei geht es unter anderem um Notfallstationen.

Neu soll es einem Akutspital im Kanton Bern möglich sein, auf eine Notfallstation zu verzichten, wie die bernische Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) am Freitag mitteilte.

Der Betrieb kann auch zeitlich eingeschränkt werden, sofern ein Vertrag mit einer anderen Einrichtung abgeschlossen wird. Mit dieser Massnahme hofft die GEF, vor allem im Raum Bern auf eine Reduktion der Zahl der Notfallstationen.

Zürcher Modell überprüft

Damit Spitäler ihre Leistungen über die obligatorische Krankenversicherung abrechnen können, müssen sie vom Regierungsrat einen Leistungsauftrag haben. Dieser ist mit bestimmten Anforderungen hinsichtlich Personal, Infrastruktur und Ähnlichem verbunden.

Der Kanton Zürich hat diesbezüglich Vorgaben erarbeitet, die national zur Anwendung empfohlen werden. Vertreter des Netzwerks diespitäler.be und des Verbandes der Privatspitäler des Kantons Bern einigten sich mit der GEF darauf, diese «Zürcher Leistungsgruppensystematik» zu überprüfen, da sie für Berner Verhältnisse nur teilweise geeignet sei.

Mit den nun von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Anpassungen erhofft sich Gesundheits- und Fürsorgedirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) für die Spitäler «mehr unternehmerischen Spielraum, ohne jedoch die Behandlungsqualität zu gefährden». Auch die Versorgung im peripheren Gebiet soll sichergestellt werden.

Im Sommer 2017 will die GEF das Bewerbungsverfahren für Leistungsverträge für die Spitäler der Akutsomatik durchführen. Anschliessend will sie die neue Spitalliste in Kraft setzen. (msl/sda)