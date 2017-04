Inselspital bietet nun mehr Platz für die kleinen Patienten

Wenn ein Kind auf dem Notfall des Berner Inselspitals ankommt, muss es im Normalfall zunächst in die Triage: Ist der Puls normal? Ist es ansprechbar? Das Pflegepersonal führt eine Schnellabklärung durch und entscheidet, mit welcher Dringlichkeit sich ein Arzt um den kleinen Patienten kümmern muss. Dieses System ist nicht neu. Mit dem nun abgeschlossenen Umbau der Kinderklinik bietet der Notfall aber wesentlich mehr Platz: Mit der Sanierung, die 2006 begann, reagierten der Kanton Bern und die Insel-Gruppe nämlich primär auf die ständig steigenden Patientenzahlen. Diese haben sich beim Kindernotfall in den letzten elf Jahren fast verdoppelt und belaufen sich auf 25'000 Patienten pro Jahr – Tendenz steigend. Für diese Zunahme gebe es zwei Gründe, sagt Andreas Tobler, ärztlicher Direktor der Insel-Gruppe AG: «Wir spüren deutlich, dass die Anzahl Kinderärzte immer weiter schrumpft. Und es wird auch immer mehr zur Gewohnheit, statt des Hausarztes gleich den Notfall aufzusuchen.»

Nicht nur der Triagebereich ist nun grösser. Auch der Kleineingriffsraum wurde erweitert, und im Schockraum, wo schwer verletzte Kinder behandelt werden, können Pfleger und Ärzte neu zwei Patienten sowie ein Neugeborenes parallel versorgen. Hier zeigt sich ausserdem der zweite Schwerpunkt des Umbaus – das, was die Ärzte als «Modernisierung der Betriebs- und Behandlungsprozesse» bezeichnen: Bislang mussten schwer verletzte Kinder am Triage- und Wartebereich vorbeitransportiert werden. «Das kann für die dort wartenden Kinder traumatisch sein», so Tobler. Neu führt ein separater Zugang in den Schockraum. Seit dem Umbau steht auch ein Röntgenraum im Erdgeschoss, zuvor mussten die Patienten hierfür in den zweiten Stock – je nach Verletzung ein schwieriges Unterfangen.

«Pingu-Bildschirme» sollen Kinder vertrösten

Der Kanton Bern steuerte insgesamt 140 Millionen Franken an den Umbau bei. Bei der Sanierung haben Kanton und Insel-Gruppe auch auf besondere Bedürfnisse Rücksicht genommen, wie sich am Medienrundgang zeigt. Das ursprüngliche Gebäude zwischen Bettenhochhaus und Frauenklinik stammt noch aus den 70er-Jahren. Die Betonfassade hat es behalten – im Zuge des Umbaus wurden aber auch Lüftungs- und Heizungsanlagen modernisiert, die Innenräume sind teilweise bunt und eine Fensterfront sorgt im Eingangsbereich für mehr Licht.

Die Räume sind allesamt kindergerecht ausgestattet: Die Apparaturen sind oft farbig und für kleine Körper angefertigt, fürs Röntgen stehen Strahlenschutzmäntelchen bereit mit Sujets wie Benjamin Blümchen oder Sponge Bob. Damit sich die Kinder ablenken können, sollen bald auch noch «Pingu-Bildschirme», die Trickfilme zeigen, bei den Behandlungstischen montiert werden. Wollen Eltern über Nacht bei ihrem Kind auf dem Notfall bleiben, steht ihnen nun ein Badezimmer zur Verfügung. (DerBund.ch/Newsnet)