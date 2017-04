Initiative für Zwischennutzungen in Biel lanciert

«Leerraum beleben!»: Unter diesem Motto ist in Biel die Zwischennutzungsinitiative lanciert worden. Mitglieder von Juso, SP, PSR, Grünen, PdA und Grünliberalen sowie Vertreter aus der Kunstszene beginnen an diesem Freitag mit der Unterschriftensammlung.

Gebäude und Räume, die länger als drei Monate leerstehen, sollen künftig den Stadtbehörden gemeldet werden müssen. Anschliessend stehen sie für vertraglich geregelte Zwischennutzungen zur Verfügung, wobei der Fokus auf kulturelle, soziale und nicht-gewinnorientierte Nutzungen gelegt wird.

So steht es im Initiativtext, den das Komitee am Donnerstag vor den Medien präsentierte. Die Initianten haben Zeit bis 7. Oktober, um einen Fünfzehntel der Stimmberechtigten von ihrem Anliegen zu überzeugen. Sie müssen also rund 2100 Unterschriften sammeln.

Leerstehender Raum sei eine ungenutzte Ressource, die nicht verschwendet werden dürfe, heisst es in den Presseunterlagen. «Viele Bielerinnen und Bieler haben gute Ideen für Projekte, jedoch fehlt ihnen nutzbarer und bezahlbarer Raum.» Für die Eigentümer wiederum sei leerstehender Raum nutzlos, er generiere nur unnötige Kosten.

Die Initianten wollen mit einem Druckmittel dafür sorgen, dass Eigentümer ihre Gebäude wirklich für die Zwischennutzung anmelden. Unterlassen sie es, soll ihnen die zuständige Behörde keine Abbruchbewilligung erteilen dürfen. (rho/sda)