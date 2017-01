In Thun wird nochmals kräftig gebaut

Die Thuner Verkehrsteilnehmer brauchen bis im Mai nochmals Geduld: In diesen Tagen startet auf der Allmendstrasse die zweite Phase intensiver Bauarbeiten. Wie im vergangenen Sommer, wird der Verkehr grossräumig umgeleitet.

Mit der Inbetriebnahme des Bypass Thun Nord wird die Allmendstrasse zu einer Hauptverkehrsachse in die Thuner Innenstadt. Dazu wird die 70-jährige Betonpiste in zwei Etappen saniert.

Die erste Etappe erfolgte im Sommer 2016. Ab dem 9. Januar werden nun weitere 600 Meter zwischen der General-Wille-Strasse, der Militär- und der Stockhornstrasse saniert, wie die Stadt Thun am Mittwoch mitteilte.

Arbeiten dauern bis im Mai

Geeignetes Wetter vorausgesetzt, dauern die Bauarbeiten bis im Mai 2017. Auf die Eröffnung des Bypass Thun Nord sind neben der Allmendstrasse auch weitere Baustellen abgestimmt. So plant die Stadt Thun etwa einen neuen Verkehrskreisel bei der Einmündung der Mittleren Strasse in die General-Wille-Strasse und die Sanierung des Kreisels auf dem Guisanplatz.

Die Energie Thun AG wird auf der Frutigenstrasse im Abschnitt vom Maulbeerplatz bis zum Mönchplatz die 2016 begonnenen Werkleitungsarbeiten fertigstellen. Anschliessend gibt es in diesem Abschnitt auch neue Strassenbeläge.

Nun ist Geduld gefragt

All diese Baustellen auf dem Thuner Hauptverkehrsnetz dürften den Verkehrsteilnehmern einiges an Geduld abverlangen. Doch: «Je rascher der Bypass Thun Nord ungehindert durch städtische Baustellen in Betrieb gehen kann, desto früher wird er die Thuner Innenstadt verkehrsmässig entlastet werden können, wird der zuständige Gemeinderat Konrad Hädener in der Mitteilung der Stadt Thun zitiert.

Der Verkehr wird wie im Sommer 2016 grossräumig, via Mittlere Strasse und General-Wille-Strasse umgeleitet. An neuralgischen Stellen regeln Verkehrsdienste den Verkehr. Die Busse der Verkehrsbetriebe STI werden ebenfalls umgeleitet. (db/SDA)