In Bern wächst die Lust aufs Kinderkriegen

Geburtenziffer: Die Schweiz im Vergleich mit der Welt

Gemäss des Bundesamts für Statistik ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das seit Jahren einen konstanten Anstieg der Geburtenzahlen zu verzeichnen hat. Im europaweiten Vergleich rangiert die Schweiz darum relativ nah an skandinavischen Ländern wie Finnland, Norwegen und Schweden, die wegen ihrer fortschrittlichen Familienpolitik als besonders geburtenfreundlich gelten.



Länder, die im europäischen Vergleich auch relativ gut abschneiden, sind Belgien, Frankreich und die Ukraine. Die kontinentalen Schlusslichter bilden Slowenien, Monaco und Deutschland. Im globalen Vergleich rangiert die Schweiz minder überraschend auf einem der hinteren Plätze: Die Eidgenossenschaft befindet sich auf Platz 186 von 224.



Die ersten 50. Plätze werden fast ausschliesslich von afrikanischen Ländern dominiert. Am meisten Kinder weltweit bekommen Frauen in Niger und Mali. Insgesamt lässt sich sagen, dass die weltweite Geburtenziffer sinkt: Während eine Frau zwischen 1990 und 1995 noch durchschnittlich 3 Kinder auf die Welt brachte, betrug die weltweite Geburtenziffer im Jahr 2015 nur noch 2,5 Kinder pro Frau. (rsi)