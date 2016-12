Im Berner Oberland gibt es an Silvester kein Feuerverbot

Trotz erheblicher Waldbrandgefahr im westlichen Berner Oberland sowie auf der Sonnenseite von Thuner- und Brienzersee verzichten die Behörden für Silvester auf ein Feuerverbot. Die Bevölkerung wird aber zur Sorgfalt beim Feuern im Freien und beim Umgang mit Feuerwerk gemahnt.

Man setze auf die Vorsicht und die Vernunft der Bevölkerung, erklärte der Thuner Regierungsstatthalter Marc Fritschi am Donnerstagnachmittag auf Anfrage der sda. «Die Leute haben die Bilder der Waldbrände gesehen und sind entsprechend sensibilisiert.»

Trotzdem gilt für den Kanton Bern seit Mittwoch eine Mahnung zu sorgfältigem Umfang mit Feuer im Wald und in Waldesnähe sowie im Freien. Als «erheblich» - der Gefahrenstufe 3 von 5 - gilt die Waldbrandgefahr im westlichen Berner Oberland und an den besonnten Hängen oberhalb von Thuner- und Brienzersee.

«Mässig» ist die Gefahr im Berner Jura, am Jurasüdfuss, in den Voralpen und im östlichen Berner Oberland». In allen anderen Regionen des Kantons Bern ist die Waldbrandgefahr «gering».

Der Verzicht auf ein absolutes Feuerverbot an Silvester gilt für das gesamte Berner Oberland. Die Regierungsstatthalter hätten sich am Mittwoch dazu ausgetauscht und entsprechend koordiniert, sagte Fritschi dazu.

Der Obersimmentaler Regierungsstatthalter Michael Teuscher sagte auf Anfrage, er behalte die Situation laufend im Auge und beurteile die Entwicklung zusammen mit den betroffenen Gemeinden und der Feuerwehr von Tag zu Tag. «Im Moment appellieren wir noch an die Vernunft der Leute.» (msl/sda)