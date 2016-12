Hoher Sachschaden wegen Christbaum-Brand

Sachschaden von mehreren zehntausend Franken ist am Dienstagabend in Nidau entstanden. Ein Christbaum war in Brand geraten.

Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten den Brand löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Zwei Personen mussten aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Das Feuer und die damit verbundene Rauchentwicklung verursachten erheblichen Sachschaden. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Sie rief in Erinnerung, dass vor allem trockene Weihnachtsbäume und Adventskränze leicht entzündlich sind. Brennende Kerzen dürfen nie ohne Aufsicht gelassen werden. (lpa/sda)