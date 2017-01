Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal aus

Wer als Stellenloser Arbeitslosengeld bezieht, darf nicht heikel sein, wenn ihm eine Stelle angeboten wird. Ansonsten drohen Einstelltage, für die es von der Arbeitslosenversicherung kein Geld gibt. Die Stelle, um die es in diesem Fall ging, hatte der arbeitslose Koch bei einem Job-Speed-Dating gefunden. Die Freude über die neue Stelle in einem Berghotel währte aber nur kurz, als der Mann überlegte, wie er diesen abgelegenen Ort erreichen kann. Morgens hätte er um neun Uhr mit der Arbeit anfangen müssen, doch das Postauto wäre schon um acht Uhr zuhinterst im Bergtal eingetroffen. Abends hätte er nach Arbeitsschluss erneut eine dreiviertel Stunde warten müssen, bis der Bus ins Tal zurückgefahren wäre. Somit hätte er zusammen mit der Fahrzeit täglich viereinhalb bis fünf Stunden verplempert.

Zimmer teilen mit anderem Koch

Hätte er denn nicht am Arbeitsort übernachten können? Grundsätzlich wäre das möglich gewesen, doch hätte er kein eigenes Zimmer gehabt: In seiner Abwesenheit hätte es ein anderer Koch belegt.

Das alles war den unteren Instanzen im Detail nicht bekannt. Deshalb brummte die Regionale Arbeitsvermittlungsstelle RAV dem Mann 26 Einstelltage auf, weil er die Stelle verschmäht hatte. Der Koch nahm das nicht hin und erhob beim kantonalen Wirtschaftsamt Beco Einsprache. Diese höhere Instanz forderte ihn auf, seine Einsprache zurückzuziehen. Inzwischen hatte das Amt herausgefunden, dass es sich nicht um eine Saison-, sondern um eine Dauerstelle handelte. Demzufolge wiege die Ablehnung noch schwerer, und er müsse neu mit 35 Einstelltagen rechnen. Der Mann gab aber nicht auf und gelangte ans Verwaltungsgericht. Dieses hob den Beco-Entscheid auf und wies das Amt an, die Sache nochmals zu beurteilen. Doch dieses hielt im neuen Entscheid an den 35 Einstelltagen fest. Dagegen klagte der Koch – immer noch ohne Anwalt – erneut vor Verwaltungsgericht.

Gericht glaubt der Wirtin nicht

Dieses liess sich die Argumente der Parteien nochmals vortragen. Die Hotelwirtin sagte nun, es wäre möglich gewesen, die Arbeitszeiten flexibler zu handhaben, sodass es nicht zu den lästigen Wartezeiten an der Busstation gekommen wäre. Auch hätte der Angestellte nicht nur dann im Hotel übernachten können, wenn der andere Koch frei gehabt hätte, sondern die ganze Woche: Er hätte ein eigenes Zimmer erhalten. Das Verwaltungsgericht hatte seine Zweifel an diesen Ausführungen: Offenbar sei dies dem Stellenbewerber anfänglich ganz anders kommuniziert worden, was diesen dazu veranlasste, die Stelle als unzumutbar abzulehnen. Unter diesen Umständen wäre sie das laut Verwaltungsgericht auch gewesen. Den Entscheid des Beco hat es aufgehoben. Somit wird das Arbeitslosengeld des Kochs nicht um 35 Einstelltage reduziert. (Der Bund)