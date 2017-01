Haben die Mütter auch für die PR-Abteilung gepresst?

Was haben Timmy, Zeynep und Rion gemeinsam? Sie alle sind «Aushänge- babys» und der Stolz der Berner Spitäler. Pünktlich nach Neujahr treffen nämlich in der «Bund»-Redaktion die Meldungen über die Neujahrsbabys ein, inklusive genauer Geburtszeit und Bilder der Kleinen. Es scheint, als gäbe es gar einen Wettstreit unter den Kliniken, wer als Erstes einen Säugling im neuen Jahr präsentieren kann. Das verdeutlicht auch der Anruf einer erbosten Hebamme aus dem Berner Oberland. Ihr Unmut: Das Spital Frutigen könne ebenfalls ein Neujahrsbaby verzeichnen, aber der «Bund» habe dieses in seiner Online-Meldung vergessen.

Daher kommunizieren wir nun hier die Neujahrsbabys, beruhend auf den Medienmittelungen der Spitäler: Das Rennen entschied Timmy im Spital Thun knapp für sich (Geburtszeit 2.00 Uhr), fünf Minuten später erblickte Andrin im Engeriedspital in Bern das Licht der Welt, darauf folgte Ben (2.24 Uhr) in Frutigen, wenige Minuten später Rion (2.26 Uhr) in Münsingen. In Biel kamen die ersten Zwillinge Asya Yildiz und Zeynep (10.52 Uhr und 10.53 Uhr) zur Welt und gleich vor die Kamera. Das Schlusslicht der Neujahrsbabys ist Sarina in Burgdorf.

Aber warum vermelden die Kommunikationsabteilungen die Neujahrsbabys, nicht die Fasnachts-, 1.-August- oder Osterkinder? Beim Inselspital heisst es auf Anfrage, dass die Geburtenstatistik des letzten Jahres «erfreulicher» mit dem Bildanhang des süssen Sprosses Rion sei. Ähnliches sagt man bei der Lindenhofgruppe, zudem sei Andrin ein prima Inseratsujet.

Ein Spital könne eben nicht allzu viel Positives vermelden, aber ein Neujahrskind sei dies durchaus, sagt Marie-Anne Perrot, Leiterin Kommunikation im Spital Thun. Man habe auch die tausendste Geburt kommunizieren wollen, aber das hätten die Eltern des Jubiläumskinds nicht gewollt. Jetzt hatte sie Glück: Timmys stolze Eltern liessen sich kurz nach der Geburt mit dem Baby auf dem Arm ablichten. Also haben die Mütter auch für die PR-Abteilung der Spitäler gepresst? «Nein, für uns ist jedes Bébé wichtig, aber die Medien interessieren sich eben vor allem für Neujahrskinder», sagt die Abteilungsleiterin der Geburtshilfe im Spital Emmental. Auch als der englische Königshof einen neuen Spross gemeldet habe, hätten sich die Journalisten erkundigt, ob man im Emmental ein Kind mit demselben Geburtsdatum vermelden könne: «Aber ja, hier ist jedes Kind ein Königskind», sagte man da. (Der Bund)