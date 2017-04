Gläubige wollen Kirche retten

Mitglieder wehren sich in Thun gegen die Schliessung der Johanneskirche. Am Mittwoch hat ein Komitee eine Initiative mit 1295 Unterschriften zum Erhalt des Gotteshauses eingereicht. «Es zeigt sich, dass die Bevölkerung bei so einer wichtigen Entscheidung wie der Kirchenschliessung mitbestimmen will», wird Oliver Jaggi vom Initiativkomitee, Co-Präsident des Vereins pro Kirchen Strättligen, in einer Mitteilung zitiert. Für das Zustandekommen der Initiative waren tausend gültige Unterschriften nötig. Das Volksbegehren liegt nun beim Kleinen Kirchenrat, der es innert neun Monaten dem Grossen Kirchenrat unterbreiten muss. Dieser entscheidet, ob er der Initiative zustimmt. Tut er es nicht, wird das Begehren dem Volk unterbreitet, wie der Verein pro Kirchen Strättligen in seiner Mitteilung ausführt.

Sanierung notwendig

Die Johanneskirche gehört zur Kirchgemeinde Thun-Strättligen, welche wiederum Teil der Gesamtkirchgemeinde Thun ist. Diese will wegen sinkender Mitgliederzahlen und rückläufiger Steuereinnahmen eines ihrer Gotteshäuser schliessen. Treffen soll es die 50-jährige Johanneskirche im Dürrenastquartier. Dies unter anderem, weil die Verantwortlichen der Kirchgemeinde beim Betonbau in nächster Zeit Sanierungskosten von mindestens fünf Millionen Franken erwarten. Dazu komme, dass die Stadt Thun derzeit den Zonenplan überarbeite und es möglichst rasch erfahren wolle, falls die Johanneskirche umgenutzt werden sollte. (sda)