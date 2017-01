Gestrichene Prämienverbilligungen nun Fall fürs Verwaltungsgericht

Eine von den Grünen unterstütze Privatperson zieht einen ablehnenden Entscheid der Justizdirektion ans Verwaltungsgericht weiter. Dieses soll nun klären, ob das im Gesetz verankerte Leistungsziel bei den Prämienverbilligungen von den Behörden umgesetzt werden muss, wie die Grünen in einer Mitteilung vom Donnerstag schreiben.

Der Streit geht auf eine Sparübung im Kanton Bern im Jahr 2013 zurück. Der Grosse Rat entschied damals, die Mittel für die Prämienverbilligungen fürs Folgejahr um 24 Millionen Franken zu kürzen. Die Regierung schoss dann aber über das Ziel hinaus und gab gleich 52 Millionen Franken weniger aus. Tausende Bernerinnen und Berner verloren ihre Verbilligung. Eine betroffene Privatperson erhob daraufhin Beschwerde. Im Dezember 2016 lehnte die bernische Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) die Beschwerde ab.

Streit um Berechnungsgrundlage

2014 seien zwar nur 23 Prozent der Berner in den Genuss einer Prämienverbilligung gekommen, räumte die JGK Anfang Dezember ein. Die gesetzliche Untergrenze von 25 Prozent wurde also verfehlt. Einzelne Personen hätten aber keinen direkt einklagbaren Anspruch, wenn die Quote unterschritten werde, beharrte die JGK. Aus finanziellen Gründen wollte die Regierung das Leistungsziel von 25 Prozent eigentlich ganz streichen. Doch dagegen ergriffen SP und Grüne erfolgreich das Referendum. Inzwischen wird das Sozialziel offiziell wieder erreicht.

Allerdings ist mittlerweile ein Streit um die Berechnungsgrundlage des Leistungsziels entbrannt. Denn diese wurde auf Anfang 2015 geändert. Eine Interpellation verlangt nun von der Regierung Auskünfte über die Hintergründe der neuen Berechnungsgrundlage, wie die Grünen weiter mitteilten. (mer/sda)