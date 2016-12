«Gegen das Wetter hilft nur Symptombekämpfung»

Yörn

Das Hoch bringt hohen Luftdruck und Nebel

Ein Hochdruckgebiet namens Yörn streift Bern und beschert uns extrem hohen Luftdruck. Am Dienstag zeigte die Messstation in Bern 976,1 Hektopascal (hPa) an. Zum letzten Mal sei ein ähnlich hoher Druck in Bern vor 26 Jahren gemessen worden, sagt Urs Graf von Meteo Schweiz. «Ein so kräftiges Hoch kommt nicht oft vor.» Doch sei es auch nichts Aussergewöhnliches und lasse sich nicht mit dem Klimawandel in Verbindung bringen.

Und wie wirkt sich das Hoch in Bern aus? «Das Hoch hat kalte Füsse», sagt Urs Graf. Im Mittelland liege kalte und oft feuchte Luft. Der Meteorologe spricht von einem sogenannten Kaltluftsee, im dem sich oft Nebel oder Hochnebel bilde. Darüber sinke die Luft der höheren Schichten grossräumig ab und erwärme sich dabei. Doch vermag die Luft nicht bis zum Boden abzusinken. Es bildet sich eine Inversionsschicht aus. Hier nimmt die Temperatur mit der Höhe wieder zu. «Die Luft im Kaltluftsee vermischt sich also nicht mit derjenigen darüber», sagt Graf. Derzeit liege die Inversion auf rund 900 Metern. Daher ist es in den Bergen schön und mild, während das Thermometer in Bern minus ein Grad zeigt. (nj)