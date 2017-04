Fischsterben im Gaselbach

Die Kantonspolizei wurde am Donnerstagnachmittag über das Fischsterben informiert. Der Fischereiaufseher und die aufgebotenen Experten des Amtes für Wasser und Abfall stellten daraufhin entlang des Gaselbachs zwischen Mengestorf und der Einmündung des Scherlibachs auf rund zwei Kilometern rund 50 verendete Fische fest.

Zum Tod der Tiere führte gemäss ersten Abklärungen eine Verschmutzung des Bachlaufs in den vergangenen Tagen, wie die Kantonspolizei am Karfreitag mitteilte. In diesem Zusammenhang sucht sie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. (DerBund.ch/Newsnet)