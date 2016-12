Feuer beschädigt fünf Wohnungen im Berner Jura

Fünf Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Eine Person musste aus dem brennenden Haus gerettet und zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Die übrigen Bewohner konnten sich selbständig ins Freie retten, wie das Regierungsstatthalteramt Berner Jura und die Berner Kantonspolizei mitteilten. Die Bewohner der beschädigten Wohnungen werden von der Gemeinde vorübergehend anderweitig untergebracht.

Der Brand brach über Mittag in einem Zimmer einer Wohnung an der Rue de Dos-la-Velle aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer breitete sich bis in den Dachstuhl aus.

Die Polizei hat eine Untersuchung zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens eingeleitet. (lpa/sda)