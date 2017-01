FDP-Fraktionschef Haas will nicht in den Berner Regierungsrat.

Der Stadtberner FDP-Grossrat Adrian Haas verzichtet auf eine Kandidatur für den Regierungsrat. Er will Direktor der bernischen Handels- und Industrievereins (HIV) und Präsident des Hauseigentümerverbands Bern und Umgebung bleiben.

Das teilte Haas am Montag den Medien mit. In einem Brief an den bernischen FDP-Präsidenten Pierre-Yves Grivel schreibt Haas weiter, er wolle 2018 nochmals für das Kantonsparlament kandieren. Haas ist Fraktionschef der Freisinnigen im bernischen Grossen Rat.

«Das Amt eines Regierungsrats wäre gewiss spannend», schreibt er in seinem Brief an den Parteipräsidenten. Seine Arbeit als HIV-Direktor gefalle ihm aber ausserordentlich gut; hier befinde er sich an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft. Vielseitig sei auch sein Engagement an der Spitze des Berner Hauseigentümerverbands.

Haas wurde 2002 als Grossrat vereidigt. 2010 verpasste er die Wiederwahl. 2012 gab er sein Comeback im Kantonsparlament, als Nachfolger eines verstorbenen FDP-Grossrats.

Die FDP lotet zurzeit aus, wer 2018 bei den Regierungsratswahlen antreten könnte. Die interne Frist läuft bis kommenden Montag (16. Januar). Interessiert an der Nachfolge von Hans-Jürg Käser ist bekanntlich der Stadtberner Grossrat Philippe Müller. Nach wie vor offen ist, ob Nationalrat Christian Wasserfallen antritt. Er wird seinen Entscheid demnächst kommunizieren, wie er auf Anfrage des «Bund» sagt. (ad/msl/sda)