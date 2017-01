«Es gibt viele Studien und viele Zahlen»

So stark wird gespart

Der Kanton will bei den Sozialhilfebezügern sparen: linear zehn Prozent. Gleichzeitig will er aber auch die unlängst gekürzten Integrationszulagen wieder leicht anheben. So werde eine Sozialhilfe beziehende integrationswillige Familie nicht weniger Geld erhalten als bisher, sagt Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (siehe Interview rechts). Doch stimmt dies tatsächlich? Der «Bund» hat ein Zahlenbeispiel durchgerechnet.



Annahme: eine vierköpfigen Familie, bei der einer der bisher stellenlosen Elternteile eine Vollzeitstelle antritt.



- Grundbedarf heute: 2110 Franken. Einkommensfreibetrag: 600 Franken (dieser sinkt nach einem halben Jahr auf 400 Franken). Macht total 2710 Franken (nach sechs Monaten 2520 Franken) – ohne Miete und Krankenkasse.



- Nach der neuen, vom Regierungsrat vorgeschlagen Lösung würde der Grundbedarf um 10 Prozent gekürzt: Das gibt noch 1899 Franken. Der Einkommensfreibetrag beträgt neu 700 Franken. Das macht total 2599 Franken.



Der Betrag läge somit 111 Franken tiefer als bisher. Nach sechs Monaten würde die Familie aber 89 Franken mehr erhalten als heute. Zumindest dann, wenn ein Elternteil arbeitsfähig ist. Ansonsten erhält die Familie merklich weniger Geld als heute – 211 Franken pro Monat.