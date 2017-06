Erneuter Rücktritt im Krisenamt von Regierungsrat Schnegg

Das Alters- und Behindertenamt (Alba) in der Direktion von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (SVP) kommt nicht zur Ruhe: Sechs Wochen nachdem Astrid Wüthrich die definitive Nachfolge von Markus Loosli in der Amtsleitung angetreten hat, kündigt mit Abteilungsleiter Claus Detreköy der Verantwortliche für die Umsetzung des kantonalen Behindertenkonzepts.

Ihm fehlten die Voraussetzungen dafür, dass er bei der Umsetzung des Konzepts «einen tragenden und wirkungsvollen Beitrag» leisten könne, hält Detreköy Mitte Juni in einem Mail an die Institutionen und Verbände im Behindertenwesen fest. Er habe daher den «ausserordentlich schweren Entschluss» gefasst, das Amt per Ende September zu verlassen. Detreköy wollte seine Ausführungen auf Anfrage des «Bund» nicht weiter kommentieren.

«Es macht uns stutzig»

Obwohl Detreköy noch bis Ende September im Amt ist, hat seine neue Vorgesetzte Astrid Wüthrich «ab sofort und ad interim» die strategische Verantwortung für die Umsetzung des Behindertenkonzepts übernommen. Dies hält die Amtsvorsteherin in einem Mail an dieselben Adressaten fest, das als Reaktion auf Detreköys Schreiben verschickt wurde. Die Stelle des Abteilungsleiters werde «in den nächsten Tagen» ausgeschrieben, schreibt Wüthrich.

Bei den Adressaten haben die Mails Beunruhigung ausgelöst: «Es macht uns stutzig, dass Frau Wüthrich ab sofort die Projektleitung übernimmt», sagt Käthi Rubin von Insieme Kanton Bern, dem Verein im Dienste von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Detreköy habe viel Vertrauen geschaffen. Ihm sei es gelungen, den Eltern die «Schwellenängste» im Umgang mit den Behörden zu nehmen. «Man konnte auf die Direktion anrufen im Wissen, dass man ernst genommen wird.» Sie bedaure den Vertrauens- und Know-how-Verlust, der mit dem Abgang von Claus Detreköy entstehe, sagt Rubin.

Befürchtungen wegen des Vertrauens- und Know-how-Verlusts gibt es auch bei der Kantonalen Behindertenkonferenz Bern (KBK) und bei Socialbern, dem Verband der sozialen Institutionen im Kanton Bern. Der Einbezug der Behindertenorganisationen, der Institutionen und der Verbände sei ein Erfolgsfaktor bei der Umsetzung des Konzepts, sagt KBK-Geschäftsleiterin Yvonne Brütsch. «Wir bezweifeln, dass der enge Zeitplan nun eingehalten werden kann.» Die kantonale Behindertenkonferenz und Socialbern haben nun eine Aussprache mit Regierungsrat Schnegg verlangt. «Die Kündigung von Herrn Detreköy wirft Fragen auf», sagt Rolf Birchler, Geschäftsleiter von Socialbern.

GEF «bedauert» den Weggang

Auf der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) von Regierungsrat Schnegg werden diese Befürchtungen nicht geteilt. Man «bedaure» den Weggang von Detreköy, hält GEF-Sprecher Jean-Philippe Jeannerat in einer schriftlichen Stellungnahme fest. Mit der Übernahme der «strategischen Verantwortung» für das Projekt durch Amtsvorsteherin Astrid Wüthrich sei die Umsetzung des Behindertenkonzepts «nicht in Gefahr». «Wir gehen nicht davon aus, dass es zu einer zeitlichen Verzögerung kommt», sagt Sprecher Jean-Philippe Jeannerat.

(Der Bund)