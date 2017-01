Empa stärkt Standort Thun

Die Schweizer Materialforschungsanstalt Empa will in Thun ein Kompetenzzentrum für neuartige metallische Werkstoffe und Prozesse wie den 3D-Druck aufbauen. Kanton Bern und Stadt Thun sind bereit, das Vorhaben finanziell zu unterstützen.

75 Prozent des gesamten Investitionsvolumens von 15,5 Millionen Franken wollen Kanton Bern und Stadt Thun übernehmen, wie sie am Freitag gemeinsam mit der Empa in Thun vor den Medien bekanntgaben. Das sind 11,7 Millionen Franken. 10 Millionen Franken wird der Kanton Bern übernehmen, falls der Grosse Rat Grünes Licht gibt, 1,7 Millionen die Stadt Thun.

Die Empa sei in Thun ein wichtiger Partner der Wirtschaft, schreiben Kanton Bern und Stadt Thun zur Begründung ihrer Absichten in einer Mitteilung. Wenn die Empa ihren Standort Thun stärke, sichere das in dieser Stadt rund 70 hochqualifizierte Arbeitsplätze. Im Communiqué heisst es weiter, die Empa wolle in den kommenden Jahren ihre Forschung zur Verarbeitung von metallischen Legierungen und keramischen Werkstoffen für die additive Fertigung intensivieren. Der dreidimensionale Druck (3D-Druck) ist ein solches additives Fertigungsverfahren.

In diesem Bereich strebe die Empa eine Zusammenarbeit mit dem Innovationspark in Biel und der sitem-Insel AG an, heisst es weiter. sitem-Insel heisst das vor dem Bau stehende Zentrum für Translationale Medizin in Bern.

Die Beiträge der öffentlichen Hand an die Empa sind an Auflagen geknüpft. So muss die Empa den Standort Thun mindestens bis ins Jahr 2030 im bisherigen Umfang aufrecht erhalten. Und sie muss dort tatsächlich den Forschungsschwerpunkt 3D-Druck aufbauen und die Zusammenarbeit mit Innovationspark und sitem-Insel AG anstreben. Die Empa ist das interdisziplinäre Forschungsinstitut für Materialwissenschaften und Technologieentwicklung des sogenannten ETH-Bereichs. Das Institut, besser bekannt unter dem Namen Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, ist in Dübendorf ZH, St. Gallen und eben in Thun präsent.

Den ETH-Bereich bilden die vier eidgenössischen Forschungsanstalten Empa, Eawag, PSI und WSL sowie die beiden eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne. (spr/sda)