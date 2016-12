Emmental, ganz authentisch

Mit dem öffentlichen Verkehr ist es eine komplizierte Reise. S-Bahn nach Worb, Bus bis Biglen, ein weiterer Bus Richtung Lützelflüh und schliesslich 17 Minuten zu Fuss. «Ich bekoche viele Stammgäste aus der Stadt Bern», sagte Johanna Schwab, Wirtin des Löchlibads, einmal gegenüber der «Schweizer Familie». Die meisten dürften mit dem Auto nach Obergoldbach reisen, denn so ist es ganz nah. Die Städter schätzten es, dass sie nur eine halbe Stunde entfernt so richtig auf dem Land seien, so die Wirtin. Und an diesem Abend eröffnet sich noch ein weiterer Vorteil. Das Restaurant liegt mit 900 Metern über Meer über der Nebelgrenze. Nach einem Tag unter der grauen Decke erscheinen die funkelnden Sterne am Himmel wie ein kleines Wunder.

Die Wirtin weist die Gäste ins Mina-Stübli, die ehemalige Schlafstube einer früheren Wirtin Namens Mina. Die Stube ist gemütlich und der Tisch üppig mit Weihnachtsschmuck dekoriert. Die handgeschriebene Karte geht mit der Jahreszeit, denn es gibt Wintermenüs und Winterhits. Heute Abend sind die Stuben nicht voll, aber an anderen Abenden um diese Jahreszeit ist eine Reservation empfohlen. Die Wirtin ist eine anpackende Frau und lässt ihre Gäste nie lang warten. Zumindest an diesem Abend scheinen ihr die bekannten Leute in der Gaststube aber lieber als die Fremden aus der Stadt. Vielleicht liegt ihre Zurückhaltung auch am Wein, den wir nicht bestellen.

Zur Vorspeise wählen wir die Sellerie-Apfelsuppe (Fr. 8.50) und einen Nüssler mit Ei und Speck (Fr. 9.–). Der Salat ist frisch und knackig, die Suppe gut, aber geschmacklich wenig überraschend. Eigentlich ist das Löchlibad berühmt für Geschnetzeltes. Trotzdem steht uns der Sinn nach anderem. Von den Winterhits das Lammrückenfilet an leichter Dijonsenfsauce, Gemüsebouquet und Röstikroketten (Fr. 35.–) sowie aus der «Löchlichuchi» das Schweinesteak mit hausgemachter Kräuterbutter, Gemüse und Pommes frites (Fr. 29.–). Das Fleisch kommt beide Male mit einer grossen Auswahl an farblich schön abgestimmten Gemüse, und auf Wunsch auch nur mit viel Gemüse anstelle der Beilage. Das Steak ist zart und geschmackvoll, das Schweinefleisch wird aus der Region bezogen. Ein paar Abstriche gibt es dagegen fürs Lammfleisch aus Neuseeland. Ob es an der Herkunft liegt oder das Fleisch ein bisschen zu lange gebraten wurde, ist aber schwer zu sagen.

Das Löchlibad hat eine lange Geschichte. Erstmals wurde es 1688 als Bad und Wirtschaft erwähnt, weil sich die Obrigkeit genötigt sah, einzuschreiten. Der Wirt fällte im Wald für den Badebetrieb offenbar Unmengen Holz, und man störte sich am «gottlosen Treiben» der Gäste an den Wochenenden. 1928 wurde der öffentliche Badebetrieb geschlossen, in den 1980er-Jahre blieb das Löchlibad für mehrere Jahre ganz geschlossen. Seit mehr als 20 Jahren gehört das Restaurant nun Johanna Schwab, und ihr Angebot ist authentisch für diesen Ort, wo früher junge Menschen aus dem Emmental an Sonntagen das Tanzbein schwangen. Heute gibt es für Romantiker Rösslifahrten, bei denen wahlweise Fondue oder ein Brunch serviert wird. Passend zum Ort erscheint denn auch die Dessertkarte, unter anderem mit Apfelchüechli mit Vanilleeis (Fr. 9–). Auf dem Land schmeckt dieser Leckerbissen einfach fast noch besser.

(Der Bund)