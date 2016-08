«Eigentlich sollte Gender kein Kriterium sein»

«Wählt Frauen», lautete der Titel einer Postkarte der SP Schweiz. Das war 1987. «Höchste Zeit für eine Stadtpräsidentin in Bern», lautet der Titel einer Kampagne von Ursula Wyss (SP) und Franziska Teuscher (GB). Das betrifft die Wahlen 2016. Seither hat sich in der Sache offenbar nicht viel getan.

«Eigentlich sollte das Geschlecht ja kein Kriterium mehr sein», sagte am Donnerstag Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) vor den Medien. Aber es sei eben nach wie vor ein Kriterium. «Und für viele ist es das entscheidende Kriterium.» Daher hält Wyss eine Frauenkampagne für sinnvoll. «Wir sind hier ohne die Grüne Freie Liste, weil wir die einzigen weiblichen Kandidaturen fürs Berner Stadtpräsidium sind», sagte Wyss.

GFL-Präsidentin Brigitte Hilty Haller hatte im «Bund» ihrer Überraschung über das Zusammengehen von SP und GB und den Ausschluss von GFL-Kandidat Alec von Graffenried Ausdruck verliehen. Sie will das Gespräch mit der GB-Spitze suchen und notfalls das grüne Kantonalpräsidium einschalten.

«Die Politik wird besser»

Was die Gender-Frage betrifft, hat sich laut Franziska Teuscher in den letzten Jahrzehnten aber doch etwas getan. Allerdings nicht genug. In der sechsten Klasse sei es ihr Traum gewesen, Geografie zu studieren, berichtete Teuscher. Ihr Lehrer habe ihr aber beschieden, dass dies nichts für Mädchen sei.

«Ich bin überzeugt, dass die Situation heute anders ist», sagte Teuscher. So gebe es in einigen Fächern mehr Uniabsolventinnen als -absolventen. In den Entscheidungsgremien von Staat und Wirtschaft hingegen seien Frauen nach wie vor untervertreten. «Frauen machen nicht die bessere Politik. Aber die Politik wird besser, wenn alle, Frauen und Männer, mitentscheiden», sagte Teuscher. 45 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts sei es daher Zeit für eine Berner Stadtpräsidentin.

«Andere Sensibilität» von Frauen

Wyss rief ihre persönliche Kampagne mit dem Plakat «Die Stapi» in Erinnerung. «Der Stapi» sei normal. Aber «die Stapi» sei ein politisches Statement. Ihre Kampagne sei nicht gegen die zwei anderen Männer auf der Liste von Rot-Grün-Mitte (RGM) gerichtet, sagte Wyss.

Aber Frauen hätten in gewissen Fragen eben eine «andere Sensibilität», etwa wenn es um die familienexterne Kinderbetreuung gehe. «Für einen Romand ist die Sprachenfrage auch zentraler als für einen Deutschschweizer», sagte Wyss.

«Hat nichts mit Logik zu tun»

Die Genderfrage sei ein berechtigtes Anliegen, sagt Politologe Georg Lutz. Ihr Einsatz in Wahlkämpfen habe heutzutage aber ebenso wenig mit Logik oder staatspolitischer Sensibilität zu tun, wie wenn jemand auf die Idee käme, eine Liste mit Kandidierenden aus Bümpliz zu präsentieren.

«Die Genderkarte wird dann ausgespielt, wenn sie am meisten nützt», sagt Lutz. Die rot-grünen Kandidatinnen würden kaum gemeinsam mit einer bürgerlichen Frau eine Kampagne lancieren, wenn es eine bürgerliche Stadtpräsidiumskandidatin gäbe. Und linke Wähler werden kaum Vania Kohli (BDP) in den Gemeinderat wählen, bloss weil sie eine Frau ist, sagt Lutz. (Der Bund)