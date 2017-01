Die nächste grüne Gefahr für die SP

Die Grünen sind im Hoch – jetzt, wo Alec von Graffenried (GFL) zum ersten grünen Berner Stadtpräsidenten gewählt wurde. Der Coup gelang ausgerechnet gegen die grosse Schwester, die SP. Das weckt bei den Grünen den Hunger auf mehr. Und dies könnte in den nächsten Jahren der SP durchaus Bauchschmerzen bereiten. «Wir treten der SP selbstbewusst gegenüber», sagt Jan Remund, Co-Präsident der Grünen Kanton Bern. Auch wenn sich die zwei Parteien inhaltlich nahestünden und die Zusammenarbeit in der Regel gut funktioniere, gebe es eine «gewisse Konkurrenz».

Spannend könnte es vor allem bei den nächsten Ständeratswahlen werden. Diese finden Ende 2019 statt. Wahrscheinlich tritt SP-Ständerat Hans Stöckli nicht mehr an. Er wird dann 67 Jahre alt sein. Wer kommt für die Nachfolge infrage? Ein denkbarer Kandidat wäre der grüne Regierungsrat Bernhard Pulver. Er wird nicht mehr ewig Erziehungsdirektor bleiben, zumal er schon seit 2006 im Amt ist. Pulver gilt als Vorzeigepolitiker und wurde bereits als erster grüner Bundesrat gehandelt. Momentan sieht es weniger danach aus, dass die Grünen in den nächsten Jahren einen Sitz in der Landesregierung erhalten. Pulver dürfte daher nach einer Alternative Ausschau halten.

Zwei grüne Regierungsräte?

In einem Ständeratswahlkampf gegen Pulver hätten es alle SP-Konkurrenten schwer – selbst wenn diese Barbara Egger, Evi Allemann oder Matthias Aebischer hiessen. Und pikanterweise gehört Pulver wie von Graffenried der Grünen Freien Liste an. Pulver hat sich bisher nicht zu seinen Zukunftsplänen geäussert. Am Donnerstag war er nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Abwegig ist eine Pulver-Kandidatur keineswegs. Die Grünen haben schon davon gesprochen. «Pulver ist mein Lieblingskandidat», sagt Remund.

Bei der SP mag man sich nicht gross zur drohenden Gefahr äussern. «Ich freue mich, wenn die Grünen starke Kandidaturen haben», sagt SP-Kantonalpräsidentin Ursula Marti. Schliesslich gehörten SP und Grüne dem gleichen Lager an. Bezüglich der Auswirkungen einer Pulver-Kandidatur auf die SP hält sich Marti bedeckt. Das werde die Partei anschauen, wenn es so weit komme. Aber selbst wenn Pulver nicht anträte, gäbe es grüne Alternativen: Regula Rytz, Präsidentin der Grünen Schweiz, oder Nationalrätin Christine Häsler.

Bei den letzten Wahlen kandidierte Häsler schon einmal für den Ständerat, blieb aber chancenlos. Unterdessen ist sie jedoch zur Vizechefin der Bundeshausfraktion der Grünen aufgestiegen. Der nächste Test für die rot-grüne Partnerschaft sind die kantonalen Wahlen 2018. Nach dem Verlust der Mehrheit im Regierungsrat werden SP und Grüne die Herausforderer sein. Die SP ist derzeitig mit Barbara Egger und Christoph Ammann in der Regierung vertreten, die Grünen mit Pulver. Egger tritt nicht mehr an. Dass die zwei Parteien gemeinsam in den Wahlkampf steigen, wird auf beiden Seiten nicht bezweifelt.

Doch es stellen sich strategische Fragen: Wie viele Kandidierende gibt es? Drei oder vier? Und wie viele Personen darf die SP stellen, wie viele die Grünen? Erste Gespräche zwischen SP und Grünen haben stattgefunden, Entscheide sind noch keine gefallen. Für Remund steht ein Viererticket im Vordergrund. Alles andere wäre «sehr defensiv», sagt er. «Wir müssen wieder die Mehrheit im Regierungsrat anstreben.» In den letzten Jahren stellten die Grünen bei den Wahlen jeweils einen Kandidaten, die SP drei.

Eine zweite grüne Bewerbung ist für Remund «eine Option». Dafür müsse man aber zuerst eine Person finden, die sich zur Verfügung stelle. Sie könnte allenfalls für den Egger-Ersatz der SP zur Gefahr werden. Pulver hat noch nicht mitgeteilt, ob er sich 2018 der Wiederwahl stellt. Die Parteileitung geht davon aus, dass er kandidieren wird. Für SP-Chefin Marti ist es noch zu früh, etwas zur Taktik zu sagen: «Ich gehe davon aus, dass wir mit den Grünen eine Lösung finden, die für beide Seiten stimmt.»

Zusammen gegen Bürgerliche

Die Dissonanzen zwischen SP und Grünen, die zuletzt bei den Wahlen in der Stadt Bern auftraten, werden gemäss Marti und Remund keine Auswirkungen auf die kantonale Zusammenarbeit der zwei Parteien haben. «Im Kanton sind wir in der Minderheit. Dadurch ist es einfacher, zusammenzuspannen», sagt Remund. Rot-Grün lasse sich «nicht auseinanderdividieren», sagt Marti. «Wir können uns nur dann gegen die bürgerliche Mehrheit behaupten, wenn wir zusammenhalten.»

Die Sachpolitik sei wichtiger als die Personalpolitik. «Der Verlust des Berner Stadtpräsidiums ist kein Unglück. Wir respektieren von Graffenrieds Sieg.» (Der Bund)