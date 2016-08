Die Verschnaufpause ist vorbei

Gute Zeiten, schlechte Zeiten: In der RTL-Seifenoper könnte die bernische Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) eine Hauptrolle spielen. Mit den Kantonsfinanzen geht es derzeit auf und ab. «Wir müssen einen finanzpolitischen Rückschlag hinnehmen», sagte Simon gestern bei der Präsentation des Budgets 2017.

Vor einem Jahr hörte es sich noch viel besser an. Damals sprach Simon davon, dass man eine «massive Verbesserung» erreicht habe und der Kantonshaushalt stabilisiert worden sei – dank dem 400-Millionen-Sparpaket, das Ende 2013 beschlossen worden war.

Die Wirkung der Sparmassnahmen ist aber bereits am Verpuffen. Vor einem Jahr ging die Regierung davon aus, dass der Kanton 2017 ein sattes Plus von über 230 Millionen Franken schreiben würde. Jetzt liegt das Budget vor, der erwartete Überschuss beträgt nur noch 99 Millionen. Ab 2019 drohen sogar rote Zahlen (siehe Grafik). «Wir kommen nicht ums Sparen herum», sagte Simon gestern.

Steuern: 77 Millionen weniger

Warum haben sich die Prognosen in den letzten Monaten derart verschlechtert? Die Finanzdirektion nennt im neuen Finanzplan mehrere Gründe. Das sind die wichtigsten:

Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses und dem Brexit rechnet der Kanton mit einer Abkühlung der Konjunktur, was tiefere Steuereinnahmen zur Folge haben wird. Die Erträge sollen 2017 um 27 Millionen Franken sinken, 2019 sogar um 77 Millionen.

Der Kanton erwartet, dass er künftig weniger Geld aus dem nationalen Finanzausgleich erhält. 2017 sollen es 12 Millionen weniger sein, 2019 dürfte das Minus 52 Millionen betragen.

Der Grosse Rat hat im letzten November beschlossen, die Verbilligungen der Krankenkassenprämien zu erhöhen. Dies führt zu jährlichen Mehrausgaben von rund 40 Millionen Franken.

Aufgrund der gestiegenen Zahl der Asylgesuche rechnet der Kanton künftig im Asylbereich mit Mehrausgaben zwischen 22 und 32 Millionen pro Jahr.

Im Sozialbereich geht der Kanton von jährlichen Mehrkosten von rund 13 Millionen Franken aus. Weil die Bevölkerung immer älter wird, steigen die Betreuungs- und Pflegekosten. Auch die Ausgaben bei der Sozialhilfe werden laut Kanton steigen.

Schüttet die Nationalbank Gewinne aus, kann der Kanton Bern mit 80 Millionen rechnen. Der Grosse Rat hat aber entschieden, dass jeweils nur die Hälfte budgetiert werden darf.

Ausserdem will die Regierung die Unternehmenssteuern ab 2019 schrittweise senken und die Steuerbelastung von Familien reduzieren, die ihre Kinder in einer Kita betreuen lassen. Wenn die Reform 2022 voll umgesetzt ist, verliert der Kanton weitere 140 Millionen Franken an Einnahmen. Der Grosse Rat wird im November darüber befinden (siehe Artikel Steuerreduktionen für Firmen und Familien).

Keine «Lust» am Sparen

Was auffällt: Die schlechteren Perspektiven sind nicht auf einen grossen Brocken im dreistelligen Millionenbereich zurückzuführen. «Es hat kein Blitz eingeschlagen», sagt Adrian Haas, Chef der FDP-Grossratsfraktion. Dennoch ist für Haas die Entwicklung nicht überraschend.

Nach dem letzten Sparpaket habe sich die Regierung zufriedengegeben und von den positiven Abschlüssen in den Jahren 2014 und 2015 blenden lassen, sagt Haas. «Wenn man Überschüsse macht, fehlt die Lust, Sparmassnahmen zu ergreifen.» Haas verweist darauf, dass der Grosse Rat schon 2014 per Motion ein neues Sparpaket verlangt hatte. Die Regierung, die bis Ende Juni rotgrün dominiert war, habe die Forderung ignoriert. (Der Bund)