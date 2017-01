Die Neujahrsbabys heissen Rion und Andrin

2248 Kinder wurden 2015 in der Frauenklinik des Frauenspitals und im Spital Münsingen geboren, wie die Inselgruppe in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt. Im Rekordjahr 2015 waren es noch 2313. Unter den Geburten waren 122 Zwillingsgeburten und acht Drillings-Geburten. In der Lindenhofgruppe waren es 2375 Geburten inklusive Zwillingsgeburten, also über 2400 Säuglinge, wie die Spitalgruppe am Sonntag mitteilt.

Das erste Baby im neuen Jahr kam um 02.05 Uhr im Engeriedspital der Lindenhofgruppe geboren und heisst Andrin. Er wiegt 3685 Gramm und ist 50 Zentimeter grosse. Das erste Baby der Inselgruppe im neuen Jahr kam um 02.26 Uhr im Spital Münsingen zur Welt. Rion Morina wiegt 4010 Gramm und ist 52 Zentimeter gross.