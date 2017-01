Der Oeschinensee als eisige Attraktion

Normalerweise kommt es nicht häufig vor, dass der Oeschinensee ob Kandersteg mit sogenanntem Schwarzeis bedeckt ist. Ende 2015 war es nach 19 Jahren wieder einmal der Fall.

Und jetzt schon wieder. Am Neujahrstag konnte das Eis auf der rund anderthalb Quadratkilometer grossen Wasserfläche erneut fürs Schlittschuhlaufen freigegeben werden (eigene Schlittschuhe sind empfehlenswert, sie können aber auch gemietet werden). Schon am ersten Tag kamen die Menschen in Scharen – «zu Hunderten, eher zu Tausenden», sagte Christoph Wandfluh von der Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee gestern auf Anfrage.

Der nun prognostizierte Schneefall dürfte dem Vergnügen noch nicht gleich ein Ende bereiten. Aufgrund der speziellen Lage rechne man in den nächsten Tagen mit wenig bis gar keinem Schnee, sagte Wandfluh.

In jedem Fall werde man so lange wie möglich versuchen, zwei längere Schlaufen sowie eine Fläche für die Schlittschuhläuferinnen und -läufer freizulegen. Und sobald der Schnee schliesslich die Oberhand gewinnen wird, werden auf dem See zwei Winterwanderpisten angelegt.

www.oeschinensee.ch (Der Bund)