«Das hätte jedem Autofahrer passieren können»

Eigentlich dürfte man nachts auf der Autobahn nur gerade 60 bis 70 Kilometer pro Stunde fahren. Zu diesem Schluss kommt das Bieler Regionalgericht nach der Beurteilung eines tragischen Unfalls, der sich am 8. Mai 2016 kurz nach 5 Uhr morgens auf der A 6 bei der Ausfahrt Lyss Nord ereignet hat. Ein Autofahrer hatte dort eine junge Frau überrollt, die dunkel gekleidet mitten auf der Fahrbahn lag. Weil er nicht rechtzeitig bremsen konnte, habe er pflichtwidrig gehandelt und sei deshalb der fahrlässigen Tötung schuldig, urteilte das Gericht.

«Ich konnte nichts machen, um das zu verhindern.»Verurteilter Autofahrer

«Damit hätte kein Autofahrer rechnen müssen», sagte Claudia Hazeraj, Anwältin des Verurteilten, am Dienstag in Biel. Und: «Mein Mandant hat alles richtig gemacht.» Tatsächlich war der heute 48-jährige Mann höchstens mit den signalisierten 100 Kilometern pro Stunde unterwegs. Sein VW Touran war in tadellosem Zustand. Er hörte weder Radio noch war er durch sein Handy abgelenkt. Die Strecke kannte der erfahrene Berufschauffeur in- und auswendig. Er hatte weder Alkohol noch Drogen konsumiert und stand auch nicht unter Medikamenteneinfluss.

Depressionen und Schuldgefühle

Plötzlich bemerkte er mitten auf der Fahrbahn einen «Gegenstand». Was es war, konnte er nicht erkennen. Er versuchte zu bremsen und auszuweichen. Doch es war zu spät. Er überrollte den «Gegenstand» und merkte erst danach, dass es eine junge Frau war. «Ich konnte nichts machen, um das zu verhindern», sagte der Vater von vier Kindern am Dienstag unter Tränen. Seit dem Unfall ist er krankgeschrieben, kann nicht mehr fahren, hat Depressionen und Schuldgefühle.

Und trotzdem fühlt er sich auch als Opfer. Deswegen habe er den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft angefochten, die ihn bereits im August letzten Jahres zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt hatte. «Für die Staatsanwaltschaft ist mein Mandant offenbar noch nicht genügend gebüsst», sagte Anwältin Hazeraj. Der Strafbefehl sei «ein Hohn». Die Überprüfung durch das Gericht bestätigte nun jedoch die rechtliche Beurteilung.

Fall wird weitergezogen

Womit ein Autofahrer insbesondere auf der Autobahn rechnen muss und was man unter «einer den Sichtverhältnissen angepassten Geschwindigkeit» zu verstehen hat, ist umstritten. Laut Gerichtspräsidentin Elisabeth Ochsner gilt laut Bundesgericht: «Autofahrer müssen auch auf der Autobahn mit Personen auf der Fahrbahn rechnen.» Weshalb sich diese dort aufhielten, sei nicht relevant.

Es könnten Personen sein, die in einen Unfall verwickelt seien, demente oder verwirrte Personen oder Autostopper. Was in der Verkehrsregelverordnung festgehalten sei, gelte auf jeden Fall: «Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er innerhalb der überblickbaren Strecke halten kann.» In jener klaren, trockenen Frühlingsnacht wären das besagte 60 bis 70 Stundenkilometer gewesen.

Für den verurteilten Autofahrer ist dies unverständlich. «Mein Mandant hatte das Pech, ohne sein Dazutun zu einem Tatwerkzeug zu werden», sagte seine Anwältin. «Das hätte jedem Autofahrer passieren können.» Sie hat bereits unmittelbar nach dem Urteilsspruch angekündigt, den Fall ans Obergericht weiterzuziehen.

Tragödie nach Techno-Party

Während der Gerichtsverhandlung am Dienstag wurde auch klar, weshalb die 22-Jährige überhaupt auf die Fahrbahn gelangt war: Gegen Ende einer grossen Hardcore-Techno-Party in der nahe der Autobahnzufahrt gelegenen Kulturfabrik Lyss, während der sie reichlich Alkohol und Cannabis konsumiert hatte, war sie mit ihrem Freund in Streit geraten. Sie entfernte sich von der Kufa, ging in Richtung Autobahn und legte sich mitten auf die Fahrbahn. Unmittelbar vor der Kollision sagte sie ihrem Freund am Handy, sie liege auf der Autobahn und hoffe, dass sie vom nächsten Auto überfahren werde. Kurz danach fand er sie an der Unfallstelle. (Der Bund)